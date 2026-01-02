تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفل تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية الشهيرة برأس السنة (صورة)
Lebanon 24
02-01-2026
|
00:37
photos
0
نشر النجم السوري
تيم حسن
صورة عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأطل تيم في الصورة برفقة زوجته الإعلامية
المصرية
وفاء الكيلاني
وهما يحتفلان برومانسية برأس
السنة الجديدة
.
وعلق تيم على الصورة بالقول: "كل عام وانتم بخير".
يُذكر ان تيم سيطل قريبا بمسلسل "
مولانا
" المقرر عرضه ضمن موسم دراما
رمضان
2026.
وفاء الكيلاني
السنة الجديدة
انستغرام
تيم حسن
مولانا
رمضان
ستوري
