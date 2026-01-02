ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)

في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، عُثر على ابنة الممثل الأميركي الشهير فيكتوريا جثة في أحد فنادق سان الفاخرة عن عمر 34 عامًا.



وأوضح قسم الإطفاء في سان فرانسيسكو أن عناصره استجابوا لطلب مساعدة طبية عند الساعة 2:52 صباح أمس الخميس في سان فرانسيسكو.

كما حضرت شرطة سان فرانسيسكو وفريق ، لكن سبب الوفاة لا يزال مجهولًا حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة " ميل".



وكان جونز رزق بفيكتوريا وابنه (42 عامًا) من زوجته الثانية كيمبرليا كلوغلي، التي تزوجها بين عامي 1981 و1996.



ووُلدت فيكتوريا كافكا جونز في 3 أيلول 1991، وبحلول عام 2002 ظهرت لأول مرة في السينما بدور صغير في فيلم والدها Men in Black II.



ثم شاركت في عدد قليل من الأعمال التمثيلية في طفولتها، منها حلقة في مسلسل One Tree Hill عام 2005، وفيلم غربي بعنوان The Three Burials of Melquiades Estrada في نفس العام، والذي أخرجه والدها.



إلا أنها لم تظهر على الشاشة منذ دورها كقائدة للمشجعات في المسلسل، لكنها حضرت بعض المناسبات الفنية مع والدها.