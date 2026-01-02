تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
على الرغم من طلاقهما.. بسمة بوسيل وتامر حسني يحتفلان معا بالعام الجديد! (صورة)
Lebanon 24
02-01-2026
|
02:14
نشرت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
صورة على خاصية الستوري على حسابها بـ"إنستغرام" جمعتها بطليقها الفنان
تامر حسني
وأولادهما الثلاثة خلال احتفالهم بالعام الجديد.
ونشرت بسمة الصورة على
أنغام
أغنية تامر "واحنا
سوا سوا
ولا الهوا يشغلنا".
وقد أظهرت الصورة الأجواء العائلية الدافئة التي تغلف علاقة تامر وبسمة على الرغم من طلاقهما.
