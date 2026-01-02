على الرغم من طلاقهما.. بسمة بوسيل وتامر حسني يحتفلان معا بالعام الجديد! (صورة)

نشرت الفنانة المغربية صورة على خاصية الستوري على حسابها بـ"إنستغرام" جمعتها بطليقها الفنان وأولادهما الثلاثة خلال احتفالهم بالعام الجديد.

ونشرت بسمة الصورة على أغنية تامر "واحنا ولا الهوا يشغلنا".



وقد أظهرت الصورة الأجواء العائلية الدافئة التي تغلف علاقة تامر وبسمة على الرغم من طلاقهما.