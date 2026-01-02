أنجلينا جولي في رفح… ورسالة إنسانية إلى العالم

في لفتة إنسانية، زارت الممثّلة الأميركيّة معبر الحدوديّ من الجانب المصريّ، ضمن رحلة إنسانيّة مخصّصة لأهالي غزّة.



وأفادت التّقارير بأنّ الممثّلة الأميركيّة قامت بهذه الزّيارة لتفقّد أحوال المصابين الفلسطينيّين القادمين من غزة وتقييم الجهود المستمرةّ لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.



ورافق جولي في زيارتها ممثّل عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، بالإضافة إلى محافظ ووزيرة الهجرة المصريّة، للمشاركة في الجهود الإنسانيّة الدّوليّة ودعم المساعي المصريّة الأميركيّة لضمان إيصال المساعدات.



في السّياق نفسه، ذكرت قناة “ الإخباريّة” المصريّة أنّ الممثّلة والنّاشطة الحقوقيّة أنجلينا جولي، وصلت “ضمن جولة إنسانيّة لبحث خيارات المساعدات وتفقّد .

