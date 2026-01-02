تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
أنجلينا جولي في رفح… ورسالة إنسانية إلى العالم
Lebanon 24
02-01-2026
|
12:27
في لفتة إنسانية، زارت الممثّلة الأميركيّة
أنجلينا جولي
معبر
رفح
الحدوديّ من الجانب المصريّ، ضمن رحلة إنسانيّة مخصّصة لأهالي غزّة.
وأفادت التّقارير بأنّ الممثّلة الأميركيّة قامت بهذه الزّيارة لتفقّد أحوال المصابين الفلسطينيّين القادمين من غزة وتقييم الجهود المستمرةّ لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ورافق جولي في زيارتها ممثّل عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، بالإضافة إلى محافظ
شمال سيناء
ووزيرة الهجرة المصريّة، للمشاركة في الجهود الإنسانيّة الدّوليّة ودعم المساعي المصريّة الأميركيّة لضمان إيصال المساعدات.
في السّياق نفسه، ذكرت قناة “
القاهرة
الإخباريّة” المصريّة أنّ الممثّلة والنّاشطة الحقوقيّة أنجلينا جولي، وصلت “ضمن جولة إنسانيّة لبحث خيارات المساعدات وتفقّد
مستشفى العريش
.
