مادونا تستمتع بعطلتها في المغرب

نشرت الفنانة العالمية جمهورها عبر حسابها الرسمي على“إنستغرام” تفاصيل رحلتها إلى ، واصفة إياها بـ”العطلة المغربية” مع إيموجي لعلم المغرب وقلب أحمر.

وظهرت مادونا في الصور بإطلالة شتوية فاخرة مع معطف وقبعة من الفرو، أثناء استمتاعها بمشروب مع أصدقائها في أجواء تقليدية مغربية تعكس الفن المعماري والزخارف المميزة للزليج.

وأشارت مادونا إلى فندق “سلمان مراكش”، ما يدل على اختيارها مكانًا يجمع بين الفخامة والهدوء لاستكشاف سحر المدينة الحمراء. وقد حظي منشورها بتفاعل واسع من جمهورها، مع آلاف التعليقات التي أشادت بجمال الصور وروح مادونا المرحة.

وتؤكد هذه الزيارة مكانة المغرب كوجهة سياحية مفضلة لنجوم الصف الأول عالميًا، لما يجمع بين الفخامة والتراث الأصيل الذي يجذب عشاق السفر والثقافة.