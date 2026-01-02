لوحة لبيكاسو بمليون يورو تُطرح في سحب خيري

أعلنت الخيرية Alzheimer’s Research Foundation عن سحب لوحة للفنان العالمي بيكاسو بعنوان Tête de femme تعود لعام 1941، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من مليون ، ليكون للفائز فرصة امتلاكها مقابل 100 يورو فقط.

ويهدف هذا السحب إلى جمع الأموال لتمويل أبحاث مرض الزهايمر، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة حول العالم.

المشروع الذي يحمل اسم “1 Picasso for 100 Euros” يعد الأول من نوعه في العالم، ويعتبر استمرارًا طبيعيًا لإرث بيكاسو، وفقًا لتصريحات حفيده بيكاسو، الذي أكد أن جده كان كريمًا ويساعد الناس في أوقات الأزمات.

الفكرة جاءت من كوشان، منتجة تلفزيونية ومالكة شركة أدوات المائدة Waww La Table، بعد أن لاحظت استخدام والدتها للسحوبات الخيرية في فعاليات جمع التبرعات. وبعد الحصول على موافقة عائلة بيكاسو وإدارة حقوقه، تم حجز اللوحة من Opera Gallery، على أن يحصل المعرض على أقل من مليون يورو بعد السحب.

ويُخطط لبيع 120 ألف تذكرة بهدف جمع 11 مليون يورو لأبحاث الزهايمر، على أن يُجرى السحب مزادات كريستيز في 14 أبريل. وفي حال لم تُباع التذاكر الكافية لتغطية تكلفة اللوحة، سيتم إعادة المبالغ للمشاركين.

وأشار أوليفييه بيكاسو إلى أن اللوحة Tête de femme أُنتجت في نفس استوديو بيكاسو في باريس الذي رسم فيه لوحة Guernica الشهيرة، في فترة صعبة من حياته، ما انعكس على ألوان اللوحة الداكنة المستخدمة، لكنها تظل تعكس أسلوبه المميز في تصوير المرأة.

سبق أن نظمت كوشان سحوبات مماثلة للوحات بيكاسو في 2013 و2020، نجحت في جمع أكثر من 10 ملايين يورو، حيث فاز في السابق شاب إيطالي بلوحة بيكاسو تعود لعام 1921 بقيمة مليون يورو، ووصف الفائز التجربة بأنها "غيرت حياته"