هل يدخل نادر الأتات القفص الذهبي في ٢٠٢٦؟

كشف الفنان نادر الأتات أنه يفضّل أن يبقى موضوع الحب بعيدًا عن العلن، وأن يظل ضمن حياته الخاصة إلى أن يصل إلى مرحلة الزواج.

وفي خلال مقابلة إعلامية، قال مازحًا: "عندما أتزوّج سأعلن الخبر فورًا. حتى إنني بدأت الحلقة بالإشارة إلى إمكانية أن أصبح عريسًا في عام 2026… من يدري؟"

وكان نادر الأتات قد أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "وعدي إلك" عبر مختلف المنصّات الرقمية، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها تسريبها في الأيام الماضية، لتتصدر سريعًا وتصبح من أكثر الأعمال تداولًا.