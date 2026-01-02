تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

جنيفر لوبيز تفتتح أولى ليالي إقامتها الغنائية الجديدة في لاس فيغاس

Lebanon 24
02-01-2026 | 15:43
قدمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أولى ليالي إقامتها الغنائية الجديدة Up All Night في لاس فيغاس، مع لمسات فكاهية عن حياتها الشخصية، مشيرة بطريقة لطيفة إلى زواجها السابق من الممثل والمخرج بن أفليك.

وخلال الاستراحة بين الأغاني، شكرت لوبيز جمهورها الوفي الذي حضر معها أيضًا افتتاح إقامتها السابقة Jennifer Lopez: All I Have قبل نحو عشر سنوات، قائلة: “لقد مرّ الوقت كلمح البصر، أليس كذلك، بالنسبة لأولئك الذين حضروا الليلة الافتتاحية قبل عشر سنوات؟” وأضافت مازحة عن زواجها القصير من أفليك: “كنت متزوجة مرتين فقط… هذا ليس صحيحًا، كان مرة واحدة فقط، لكنّه شعر وكأنه مرتين!”، لتختتم حديثها بابتسامة: “أنا أمزح فقط! انتهى كل شيء، وكل شيء على ما يرام… نحن في عصرنا السعيد الآن!” وسط تصفيق الجمهور.

يُذكر أن لوبيز تزوجت أربع مرات، بدءًا من أوجاني نوا (1997-1998)، ثم كريس جاد (2001-2003)، مارك أنتوني (2004–2014) وأنجبت منه توأمها ماكس وإمي، بالإضافة إلى زواجها من أفليك الذي انتهى في 2025، مع علاقة سابقة مع شون ديدي لم تؤدِّ للزواج.

