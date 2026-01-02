جنيفر لوبيز تفتتح أولى ليالي إقامتها الغنائية الجديدة في لاس فيغاس

قدمت النجمة العالمية أولى ليالي إقامتها الغنائية الجديدة Up All Night في لاس ، مع لمسات فكاهية عن حياتها الشخصية، مشيرة بطريقة لطيفة إلى زواجها السابق من الممثل والمخرج .

وخلال الاستراحة بين الأغاني، شكرت لوبيز جمهورها الوفي الذي حضر معها أيضًا افتتاح إقامتها السابقة Jennifer Lopez: All I Have قبل نحو عشر سنوات، قائلة: “لقد مرّ الوقت كلمح البصر، أليس كذلك، بالنسبة لأولئك الذين حضروا الليلة الافتتاحية قبل عشر سنوات؟” وأضافت مازحة عن زواجها من أفليك: “كنت متزوجة مرتين فقط… هذا ليس صحيحًا، كان مرة واحدة فقط، لكنّه شعر وكأنه مرتين!”، لتختتم حديثها بابتسامة: “أنا أمزح فقط! انتهى كل شيء، وكل شيء على ما يرام… نحن في عصرنا الآن!” وسط تصفيق الجمهور.

يُذكر أن لوبيز تزوجت أربع مرات، بدءًا من (1997-1998)، ثم كريس جاد (2001-2003)، (2004–2014) وأنجبت منه توأمها وإمي، بالإضافة إلى زواجها من أفليك الذي انتهى في 2025، مع علاقة سابقة مع لم تؤدِّ للزواج.