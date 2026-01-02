تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد التشهير بها.. جورجينا رودريغيز تحصل على مبلغ مالي ضخم!
02-01-2026
02-01-2026
|
23:42
تمكنت جورجينا
رودريغيز
خطيبة النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
من الانتصار قانونياً بحصولها على تعويض مالي ضخم في قضية التشهير بها في
إسبانيا
.
وحققت جورجينا هذا الانتصار ضد إحدى الشبكات الإعلامية
الإسبانية
التي شهرت بها وتحدقت عنها بطريقة مزعجة، ليصدر في النهاية الحكم القضائي لصالحها.
ونقلت شبكة "ريفيستا هولا" تفاصيل الحكم، حيث أصدرت محكمة في العاصمة الإسبانية
مدريد
حكماً يُلزم شبكة "
تيلي
مدريد" بدفع تعويض مالي قدره 150 ألف دولار أميركي، بعد إدانتها بالتشهير بجورجينا والإساءة إلى حياتها العائلية. وبموجب الحكم، أُجبرت الشبكة التلفزيونية على دفع تعويض مالي ضخم لصالح جورجينا وشقيقتها.
وأشار موقع verTele إلى أن المحكمة اعتبرت ما نشر في التقرير "تطفلًا غير مبرر ولا يندرج ضمن العمل الصحافي الاحترافي"، مؤكدة أن جورجينا وعائلتها لم يكونوا شخصيات عامة في ذلك الوقت، ولم تكن تحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينفي وجود مصلحة عامة لتناول ماضيها وحياتها الشخصية.
وتعود القضية إلى عام 2018، حين بثت الشبكة الاعلامية برنامجاً خاصاً تضمن نشر صور قديمة لجورجينا برفقة شقيقتها إيفانا، إلى جانب
الكشف عن
معلومات خاصة بطفولتها ومراهقتها والحديث عن "ماضٍ خفي في حياتها".
