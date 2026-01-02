بعد التشهير بها.. جورجينا رودريغيز تحصل على مبلغ مالي ضخم!

تمكنت جورجينا خطيبة النجم من الانتصار قانونياً بحصولها على تعويض مالي ضخم في قضية التشهير بها في .وحققت جورجينا هذا الانتصار ضد إحدى الشبكات الإعلامية التي شهرت بها وتحدقت عنها بطريقة مزعجة، ليصدر في النهاية الحكم القضائي لصالحها.ونقلت شبكة "ريفيستا هولا" تفاصيل الحكم، حيث أصدرت محكمة في العاصمة الإسبانية حكماً يُلزم شبكة " مدريد" بدفع تعويض مالي قدره 150 ألف دولار أميركي، بعد إدانتها بالتشهير بجورجينا والإساءة إلى حياتها العائلية. وبموجب الحكم، أُجبرت الشبكة التلفزيونية على دفع تعويض مالي ضخم لصالح جورجينا وشقيقتها.وأشار موقع verTele إلى أن المحكمة اعتبرت ما نشر في التقرير "تطفلًا غير مبرر ولا يندرج ضمن العمل الصحافي الاحترافي"، مؤكدة أن جورجينا وعائلتها لم يكونوا شخصيات عامة في ذلك الوقت، ولم تكن تحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينفي وجود مصلحة عامة لتناول ماضيها وحياتها الشخصية.وتعود القضية إلى عام 2018، حين بثت الشبكة الاعلامية برنامجاً خاصاً تضمن نشر صور قديمة لجورجينا برفقة شقيقتها إيفانا، إلى جانب معلومات خاصة بطفولتها ومراهقتها والحديث عن "ماضٍ خفي في حياتها".