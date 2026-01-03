تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
03-01-2026
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الإعلامية
اللبنانية
رولا بحسون
عن تعرّض شقيقها لحادث سير مروع.
ونشرت رولا صورة لسيارة شقيقها عبر خاصية الستوري على حسابها على
انستغرام
حيث بدت مقدمتها محطمة بالكامل.
وكتبت رولا قائلة: "الحمدالله أخي قطع مرحلة الخطر.. الطريق قدامنا طويل.. شكرا لكل يلي سأل واطمن وعذرا ما قدرت رد على كل الرسايل.. الحمد والشكر لله".
يُذكر ان رولا كانت قدمت مؤخرا استقالتها من
قناة الغد
وهي عملت سابقا في قناة "الميادين" وخاضت مجال التمثيل من خلال مسلسلي "العميل" و"وأخيرا".
وتعمل رولا أيضا أستاذة محاضرة في الجامعات اللبنانية، وهي كابتن طيار مجازة.
