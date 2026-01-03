تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)

كشفت الإعلامية عن تعرّض شقيقها لحادث سير مروع.

ونشرت رولا صورة لسيارة شقيقها عبر خاصية الستوري على حسابها على حيث بدت مقدمتها محطمة بالكامل.

وكتبت رولا قائلة: "الحمدالله أخي قطع مرحلة الخطر.. الطريق قدامنا طويل.. شكرا لكل يلي سأل واطمن وعذرا ما قدرت رد على كل الرسايل.. الحمد والشكر لله".

يُذكر ان رولا كانت قدمت مؤخرا استقالتها من وهي عملت سابقا في قناة "الميادين" وخاضت مجال التمثيل من خلال مسلسلي "العميل" و"وأخيرا".



وتعمل رولا أيضا أستاذة محاضرة في الجامعات اللبنانية، وهي كابتن طيار مجازة.