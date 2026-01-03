افتتح الفنان عام 2026 بإطلاق أولى أغنياته المنفردة لهذا الموسم بعنوان "إنت"، في عمل جديد يواصل فيه تقديم اللون الذي اشتهر به، مع تركيز على الكلمة واللحن والأداء التعبيري.



الأغنية كتب كلماتها الشاعر علي الفضلي، فيما تولّى حسام كامل التوزيع والمكس والماستر. وتقدّم "إنت" حالة وجدانية تحتفي بالحب، وتضع الحبيب في قلب الحكاية والمشاعر، ويأتي مطلعها: "كل الحكاية أنت.. الباقي ماكو شي.. ما يشبهك إنت.. في الدنيا كائن حي.. روحاتي جياتي.. نظراتي ضحكاتي".



وتم طرح الأغنية عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على " "، إلى جانب توفرها على المنصات الرقمية والموسيقية.

