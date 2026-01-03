تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة

Lebanon 24
03-01-2026 | 13:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي عام 2026 بإطلاق أولى أغنياته المنفردة لهذا الموسم بعنوان "إنت"، في عمل جديد يواصل فيه تقديم اللون الذي اشتهر به، مع تركيز على الكلمة واللحن والأداء التعبيري.

الأغنية كتب كلماتها الشاعر علي الفضلي، فيما تولّى حسام كامل التوزيع والمكس والماستر. وتقدّم "إنت" حالة وجدانية تحتفي بالحب، وتضع الحبيب في قلب الحكاية والمشاعر، ويأتي مطلعها: "كل الحكاية أنت.. الباقي ماكو شي.. ما يشبهك إنت.. في الدنيا كائن حي.. روحاتي جياتي.. نظراتي ضحكاتي".

وتم طرح الأغنية عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على "يوتيوب"، إلى جانب توفرها على المنصات الرقمية والموسيقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا يفتتح 2026 بـ"نداء سلام"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن": "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية تنوي وضع أشد تحذيراتها من استخدام لقاحات خاصة بـ"كوفيد"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين الجسمي

حسين الجسم

الإماراتي

علي الفضل

الإمارات

حسين ال

يوتيوب

الماسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-01-04
Lebanon24
07:11 | 2026-01-04
Lebanon24
05:29 | 2026-01-04
Lebanon24
04:31 | 2026-01-04
Lebanon24
02:53 | 2026-01-04
Lebanon24
00:48 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24