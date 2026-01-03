تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

بسبب فيديو ثمنه 50 ألف دولار.. فنّانة عربية تتعرض للإبتزاز

Lebanon 24
03-01-2026 | 14:51
Doc-P-1463466-639030741447273840.png
Doc-P-1463466-639030741447273840.png photos 0
كشفت الفنانة العراقية التونسية زهراء بن ميم أنها تعرضت لمحاولة ابتزاز إلكتروني، جرى خلالها استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" لتلفيق مقطع فيديو "فاضح" قالت إنه لا يمتّ لها بأي صلة ولا يستند إلى أي حقيقة.

وأوضحت بن ميم أن شخصًا مجهولًا تواصل معها مطالبًا بدفع 50 ألف دولار مقابل عدم نشر الفيديو المفبرك، مؤكدة أنها وثّقت المكالمة مع الرقم المجهول ونشرت مقطعًا عبر حسابها الرسمي على "تيك توك" عرضت فيه تفاصيل الواقعة.

وشددت الفنانة على رفضها دفع أي مبالغ، وقالت في رسالة للمبتز: "إذا كنت تهددني بنشر فيديو غير حقيقي، فافعل ما تشاء.. لن أدفع شيئًا"، معتبرة أن خطورة القضية تتجاوز الجانب الشخصي إلى التحذير من تصاعد جرائم "التزييف الرقمي" التي قد تسيء لسمعة أبرياء.

وفي السياق، حذرت بن ميم من توسع الابتزاز الإلكتروني المعتمد على فبركة الصور ومقاطع الفيديو، داعية السلطات والمؤسسات القانونية إلى التحرك لمواجهة هذا النوع من الجرائم وتحديث القوانين بما يواكب تطور أدوات التزييف، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي لحماية الضحايا. (العين)
زهراء بن ميم
