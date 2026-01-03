بسبب فيديو ثمنه 50 ألف دولار.. فنّانة عربية تتعرض للإبتزاز

وأوضحت بن ميم أن شخصًا مجهولًا تواصل معها مطالبًا بدفع 50 ألف دولار مقابل عدم نشر الفيديو المفبرك، مؤكدة أنها وثّقت المكالمة مع الرقم المجهول ونشرت مقطعًا عبر حسابها الرسمي على "تيك توك" عرضت فيه تفاصيل الواقعة.وشددت الفنانة على رفضها دفع أي مبالغ، وقالت في رسالة للمبتز: " تهددني بنشر فيديو غير حقيقي، فافعل ما تشاء.. لن أدفع شيئًا"، معتبرة أن خطورة القضية تتجاوز الجانب الشخصي إلى التحذير من تصاعد جرائم "التزييف الرقمي" التي قد تسيء لسمعة أبرياء.وفي السياق، حذرت بن ميم من توسع الابتزاز الإلكتروني المعتمد على فبركة الصور ومقاطع الفيديو، داعية السلطات والمؤسسات القانونية إلى التحرك لمواجهة هذا النوع من الجرائم وتحديث القوانين بما يواكب تطور أدوات التزييف، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي لحماية الضحايا. (العين)