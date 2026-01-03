ووجّهت سالي الشكر لكل من هنّأها، وكتبت في "الستوري": "مش مصدقة ده والرسايل الحلوة جاتلي.. بمجرد ما أعلنت خبر حملي"، مضيفة: "جاتلي رسايل كتير حلوة بشكل ما يتصدقش وفوق الخيال جدًا.. وبشكر كل اللى فكر تعليق أو رسالة يهنيني فيها.. شكرًا على الحب ده".وكانت عبدالسلام قد عبّرت أيضًا عبر حسابها على إنستجرام عن تأثرها بدعوات متابعيها بعد ظهورها في برنامج " " مع الإعلامية على قناة "النهار"، وكتبت: "بسم الله نبدأ 2026 ببركة ورزق من الله"، مؤكدة أن الدعوات التي تلقتها كانت استثنائية بالنسبة لها.وأضافت أنها انتظرت سنوات لهذه "الهبة"، مشيرة إلى أنها فقدت توأمًا سابقًا، قبل أن تختتم رسالتها بطلب الدعاء لها بأن "يكملها ربنا على خير" في ظل ما وصفته بصعوبة الطريق وتكرار المضاعفات.