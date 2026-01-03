تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد إعلان خبر حملها.. إعلامية تظهر بـ"إسدال الصلاة" (صورة)
Lebanon 24
03-01-2026
|
15:35
شاركت الإعلامية سالي
عبدالسلام
متابعيها عبر "
ستوري
" إنستغرام صورة لها وهي ترتدي "إسدال الصلاة"، وذلك عقب إعلان خبر حملها مؤخرًا.
ووجّهت سالي الشكر لكل من هنّأها، وكتبت في "الستوري": "مش مصدقة
كل الحب
ده والرسايل الحلوة
اللى
جاتلي.. بمجرد ما أعلنت خبر حملي"، مضيفة: "جاتلي رسايل كتير حلوة بشكل ما يتصدقش وفوق الخيال جدًا.. وبشكر كل اللى فكر
يبعتلي
تعليق أو رسالة يهنيني فيها.. شكرًا على الحب ده".
وكانت عبدالسلام قد عبّرت أيضًا عبر حسابها على إنستجرام عن تأثرها بدعوات متابعيها بعد ظهورها في برنامج "
صبايا الخير
" مع الإعلامية
ريهام سعيد
على قناة "النهار"، وكتبت: "بسم الله نبدأ 2026 ببركة ورزق
وهبة
من الله"، مؤكدة أن الدعوات التي تلقتها كانت استثنائية بالنسبة لها.
وأضافت أنها انتظرت سنوات لهذه "الهبة"، مشيرة إلى أنها فقدت توأمًا سابقًا، قبل أن تختتم رسالتها بطلب الدعاء لها بأن "يكملها ربنا على خير" في ظل ما وصفته بصعوبة الطريق وتكرار المضاعفات.
ستوري
اللى
