اعتذار ووعد جديد… الشامي يحضّر لحفل جماهيري شامل في القاهرة

قدّم الفنان السوري اعتذارًا لجمهوره، ولا سيّما من هم دون سن الخامسة والعشرين، بعد تعذّر دخولهم حفله الثالث المقام اليوم في ، التزامًا بشروط الدخول التي حدّدتها الجهة المنظِّمة. وجاء الاعتذار في أحدث ظهور له، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبّيه على .



وأعلن الشامي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عن تحضيرات لحفل جماهيري كبير مرتقب في القاهرة خلال الفترة المقبلة، يتيح الحضور لمختلف الأعمار، تعويضًا للجمهور الشاب الذي لم يتمكّن من حضور الحفل الأخير.



فنيًا، أكّد الشامي أنه يعمل على طرح مجموعة من الأغاني الجديدة باللهجة ، في خطوة تعكس حجم التفاعل الذي يلقاه في مصر، ورغبته في تقديم أعمال تمزج الإحساس الشرقي بالطابع العصري ضمن أجواء احتفالية جامعة.

