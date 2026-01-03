تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

اعتذار ووعد جديد… الشامي يحضّر لحفل جماهيري شامل في القاهرة

Lebanon 24
03-01-2026 | 23:55
قدّم الفنان السوري الشامي اعتذارًا لجمهوره، ولا سيّما من هم دون سن الخامسة والعشرين، بعد تعذّر دخولهم حفله الثالث المقام اليوم في القاهرة، التزامًا بشروط الدخول التي حدّدتها الجهة المنظِّمة. وجاء الاعتذار في أحدث ظهور له، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبّيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الشامي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عن تحضيرات لحفل جماهيري كبير مرتقب في القاهرة خلال الفترة المقبلة، يتيح الحضور لمختلف الأعمار، تعويضًا للجمهور الشاب الذي لم يتمكّن من حضور الحفل الأخير.

فنيًا، أكّد الشامي أنه يعمل على طرح مجموعة من الأغاني الجديدة باللهجة المصرية، في خطوة تعكس حجم التفاعل الذي يلقاه في مصر، ورغبته في تقديم أعمال تمزج الإحساس الشرقي بالطابع العصري ضمن أجواء احتفالية جامعة.
