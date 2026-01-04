تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

25 يوماً من الألم… نادين تحسين بيك تروي أصعب تجربة في مسيرتها الفنية

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:48
Doc-P-1463541-639031096936397165.png
Doc-P-1463541-639031096936397165.png photos 0
كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بيك أنها واجهت أزمة صحية حادة خلال تصوير مسلسل «النويلاتي» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ووصفت التجربة بأنها من الأصعب في مسيرتها الفنية.

وأوضحت أنها أُصيبت بفيروس شديد وغير مألوف استمر قرابة 25 يومًا، ما انعكس إرهاقًا جسديًا ونفسيًا في وقت كانت تواصل فيه التصوير لساعات طويلة، وسط طقس بارد زاد من قسوة الوضع.

وأشارت إلى أن حالتها الصحية استنزفت طاقتها بالكامل، وأن همّها الأساسي أصبح القدرة على إكمال المشاهد من دون أن يظهر التعب على أدائها، رغم خبرتها الطويلة في التمثيل.

ولفتت إلى أنها لجأت إلى مختلف العلاجات الممكنة، من أدوية ووصفات تقليدية إلى إبر طبية، من دون تحسن سريع، معتبرة أن طبيعة المرض أربكت حتى طرق التعامل معه.

وأكدت تحسين بيك أنها تمسكت باستكمال التصوير التزامًا بالعمل واحترامًا لفريق المسلسل والجمهور، مشددة على أن هذه التجربة ستبقى من أقسى المحطات في مشوارها الفني.
فنون ومشاهير

متفرقات

تحسين بيك

السورية

المحطات

الرمضان

التزام

الطويل

رمضان

