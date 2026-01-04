بعد الجدل حول صحته… عبد الله مشرف يخرج عن صمته ويطمئن محبيه

طمأن الفنان المصري جمهوره إلى استقرار وضعه الصحي، مؤكدًا أنه لا يحتاج حاليًا إلى دخول المستشفى، وأن حالته تخضع للمتابعة الطبية المنتظمة.



وأوضح مشرف، في تصريحات صحفية، أنه يواصل علاجه بهدوء بفضل الرعاية الصحية المتوافرة والدعم الذي يتلقاه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جنّبه أي معاناة إضافية. وعبّر عن تقديره الكبير لكل من يحرص على السؤال عنه ومساندته، معتبرًا محبة الجمهور مصدر قوة له في هذه المرحلة.



وكانت ابنة الفنان قد سبقت وطمأنت المتابعين إلى صحة والدها، مؤكدة أنه بخير ويتابع وضعه الطبي بشكل ، لافتة إلى أنه يتلقى عروضًا فنية بين الحين والآخر، لكنه يفضّل التريث والابتعاد عن العمل حاليًا نظرًا لتقدّمه في السن.



وفي السياق نفسه، استنكرت ما يتم تداوله من شائعات تطال والدها، سواء تلك التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية أو التي تروّج لوفاته، مشددة على أن هذه الأخبار غير الدقيقة تسبّب قلقًا للأسرة ومحبيه دون أي مبرر.



ويُعد مشرف من الأسماء البارزة في الدراما والسينما ، حيث قدّم مسيرة فنية حافلة بأدوار تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور، الذي لا يزال يحرص على متابعته والاطمئنان إلى أخباره.

Advertisement