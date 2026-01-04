تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد الجدل حول صحته… عبد الله مشرف يخرج عن صمته ويطمئن محبيه

Lebanon 24
04-01-2026 | 02:53
Doc-P-1463582-639031171843700901.png
Doc-P-1463582-639031171843700901.png photos 0
طمأن الفنان المصري عبد الله مشرف جمهوره إلى استقرار وضعه الصحي، مؤكدًا أنه لا يحتاج حاليًا إلى دخول المستشفى، وأن حالته تخضع للمتابعة الطبية المنتظمة.

وأوضح مشرف، في تصريحات صحفية، أنه يواصل علاجه بهدوء بفضل الرعاية الصحية المتوافرة والدعم الذي يتلقاه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جنّبه أي معاناة إضافية. وعبّر عن تقديره الكبير لكل من يحرص على السؤال عنه ومساندته، معتبرًا محبة الجمهور مصدر قوة له في هذه المرحلة.

وكانت ابنة الفنان قد سبقت وطمأنت المتابعين إلى صحة والدها، مؤكدة أنه بخير ويتابع وضعه الطبي بشكل دوري، لافتة إلى أنه يتلقى عروضًا فنية بين الحين والآخر، لكنه يفضّل التريث والابتعاد عن العمل حاليًا نظرًا لتقدّمه في السن.

وفي السياق نفسه، استنكرت ما يتم تداوله من شائعات تطال والدها، سواء تلك التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية أو التي تروّج لوفاته، مشددة على أن هذه الأخبار غير الدقيقة تسبّب قلقًا للأسرة ومحبيه دون أي مبرر.

ويُعد عبد الله مشرف من الأسماء البارزة في الدراما والسينما المصرية، حيث قدّم مسيرة فنية حافلة بأدوار تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور، الذي لا يزال يحرص على متابعته والاطمئنان إلى أخباره.
فنون ومشاهير

متفرقات

عبد الله مشرف

عبد الله

المصرية

أخبار

مصرية

راما

مصري

دوري

