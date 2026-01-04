انتهاء الجدل… نوال الزغبي والشامي يطويان صفحة الخلاف

طُويت صفحة الجدل بين الفنانة والفنان السوري ، بعد تبادل مواقف إيجابية أنهت السجال الذي أُثير عقب تصريحات متقاطعة بين الطرفين.

وكانت الزغبي قد علّقت في وقت سابق على صعوبة فهمها لبعض كلمات أغاني الشامي، قبل أن تعود وتؤكد عبر منصاتها تقديرها لفنه واصفة أعماله بالجميلة والمميزة.

، ردّ الشامي برسالة احترام، مشيرًا إلى أن أغانيه تعبّر عن جيل مختلف، ومعبّرًا عن تقديره للزغبي وداعيًا إلى لقاء قريب، في إشارة واضحة إلى تجاوز أي التباس.

وبهذا التبادل الإيجابي، أُغلق الملف وعادت العلاقة إلى مسارها الطبيعي بعيدًا من أي توتر إعلامي.