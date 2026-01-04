فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟

نفى الفنان المصري الشائعات حول امتلاكه ثروة تقدر بمليار دولار، وأوضح أنّ هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة.



وقال شاكر إنّ "التزاماته الفنية والعائلية لا تسمح بتحقيق مثل هذه الثروات الخرافية".



وكشف أن أكبر مبلغ أنفقه مؤخرا كان على منزله الجديد، وبلغ نحو 50 مليون جنيه . (روسيا اليوم)

