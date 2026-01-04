تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
04-01-2026
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة باميلا المعروفة بـ"
شيراز
"، عن وفاة والدها هنري الياس قزحيا
سعادة
.
وقالت "شيراز" عبر حسابها على "
انستغرام
": "الله يرحمك
بابا
وان شاء الله نفسك تكون بالسماء".
وأضافت: "فلترقد روحك بسلام يا أبي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
05/01/2026 00:38:43
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
05/01/2026 00:38:43
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
05/01/2026 00:38:43
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05/01/2026 00:38:43
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انستغرام
لبنان
سعادة
شيراز
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
11:49 | 2026-01-04
04/01/2026 11:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تتحدّث عن إصابة طفلتيها بمرض خطير من النوع الأوّل: قد لا تتمكنان من المشي
Lebanon 24
فنانة تتحدّث عن إصابة طفلتيها بمرض خطير من النوع الأوّل: قد لا تتمكنان من المشي
09:26 | 2026-01-04
04/01/2026 09:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"
Lebanon 24
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"
07:58 | 2026-01-04
04/01/2026 07:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
Lebanon 24
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
07:11 | 2026-01-04
04/01/2026 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
05:29 | 2026-01-04
04/01/2026 05:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:49 | 2026-01-04
ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
09:26 | 2026-01-04
فنانة تتحدّث عن إصابة طفلتيها بمرض خطير من النوع الأوّل: قد لا تتمكنان من المشي
07:58 | 2026-01-04
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"
07:11 | 2026-01-04
فنانٌ مصريّ... هل يمتلك ثروة بمليار دولار؟
05:29 | 2026-01-04
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
04:31 | 2026-01-04
انتهاء الجدل… نوال الزغبي والشامي يطويان صفحة الخلاف
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24