تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1463807-639031602914943655.jpg
Doc-P-1463807-639031602914943655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان السوري بسام كوسا، بشكل واسع، الأمر الذي أثار غضب واستياء المقربين منه قبل أن يتم نفيه بشكل قاطع.

ورغم انتشار تلك الشائعة التي أثارت ضجة كبيرة وجدلًا واسعًا، تجاهل بسام كوسا الأمر، إلا أن نقابة الفنانين في سوريا نفت هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه بخير وبحالة صحية جيدة.

وأشارت النقابة، عبر منشورها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن ما ينشر لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن أي خبر لا يصدر عنها هو مجرد شائعة وخبر كاذب.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات تزعم وفاة الفنان بسام كوسا، حيث سبق أن تداولت شائعات وفاته في ظل حرصه على تجاهلها في كل مرة.

ويواصل كوسا تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "السوريون الأعداء" المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وسبق أن نشر المخرج الليث حجو، عبر حسابه الرسمي على " إنستغرام"، صورة لمنزل محطم عن انطلاق تصوير مسلسل "السوريون الأعداء"، وهو عن رواية الكاتب فواز حداد، وسيناريو نصيب نصير ورافي وهبي.


وأرفق المخرج السوري الصورة بتعليق كتب فيه: "ليست الذاكرة سجنًا للماضي، بل فرصة لفهمه كي لا يتكرّر. في لحظات معيّنة من حياة الشعوب، لا تكون العودة إلى الماضي خياراً، بل ضرورة".

وواصل: "في هذه اللحظات، لا تصبح الذاكرة استعادةً لما حدث، بل محاولة لفهم كيف تشكّلت علاقة الإنسان بالخوف، وكيف تحوّل الصمت إلى عادة، والاعتياد إلى وسيلة للبقاء".

 ولفت إلى أن "هذه العودة لا تأتي بدافع إحياء الجراح أو تأجيج الكراهية، بل بدافع الفهم، لأن الفهم وحده يمنع التكرار. الفن الصادق لا يقترب من الذاكرة بدافع الحنين أو الإدانة، بل بدافع الفهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة وفاة الفنانة عايدة رياض؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو أثار ضجّة... ما حقيقة إنضمام فنان عربيّ للقتال مع روسيا؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بسام كوسا

رافي وهبي

الليث حجو

ضجة كبيرة

الرمضان

فيسبوك

الجراح

سوريا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:26 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04
Lebanon24
09:26 | 2026-01-04
Lebanon24
07:58 | 2026-01-04
Lebanon24
07:11 | 2026-01-04
Lebanon24
05:29 | 2026-01-04
Lebanon24
04:31 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24