ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان السوري ، بشكل واسع، الأمر الذي أثار غضب واستياء المقربين منه قبل أن يتم نفيه بشكل قاطع.



ورغم انتشار تلك الشائعة التي أثارت وجدلًا واسعًا، تجاهل بسام كوسا الأمر، إلا أن نقابة الفنانين في نفت هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه بخير وبحالة صحية جيدة.



وأشارت النقابة، عبر منشورها على صفحتها الرسمية في " "، أن ما ينشر لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن أي خبر لا يصدر عنها هو مجرد شائعة وخبر كاذب.



ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات تزعم وفاة الفنان بسام كوسا، حيث سبق أن تداولت شائعات وفاته في ظل حرصه على تجاهلها في كل مرة.



ويواصل كوسا تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "السوريون الأعداء" المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2026.



وسبق أن نشر المخرج ، عبر حسابه الرسمي على " إنستغرام"، صورة لمنزل محطم عن انطلاق تصوير مسلسل "السوريون الأعداء"، وهو عن رواية الكاتب حداد، وسيناريو نصيب نصير ورافي وهبي.





وأرفق المخرج السوري الصورة بتعليق كتب فيه: "ليست الذاكرة سجنًا للماضي، بل فرصة لفهمه كي لا يتكرّر. في لحظات معيّنة من حياة الشعوب، لا تكون العودة إلى الماضي خياراً، بل ضرورة".



وواصل: "في هذه اللحظات، لا تصبح الذاكرة استعادةً لما حدث، بل محاولة لفهم كيف تشكّلت علاقة الإنسان بالخوف، وكيف تحوّل الصمت إلى عادة، والاعتياد إلى وسيلة للبقاء".



ولفت إلى أن "هذه العودة لا تأتي بدافع إحياء أو تأجيج الكراهية، بل بدافع الفهم، لأن الفهم وحده يمنع التكرار. الفن الصادق لا يقترب من الذاكرة بدافع الحنين أو الإدانة، بل بدافع الفهم".



