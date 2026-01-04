ممثلة تعتزل التمثيل.. والجمهور يتفاعل

فاجأت الممثلة مينا متابعيها على بالإعلان عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة فنية قصيرة لا تتجاوز التسع سنوات.



وشاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية الستوربز على إنستغرام بمنشور غامض أعلنت من خلاله اعتزالها الفن وكتبت رسالة عفوية جاء فيها: " ما رح أكون ضمن مجال الفن، اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني كنت اتمنى أحقق كثير أمور ولكن ما باليد حيلة، أعتقد موجود بعيد عن بالفن".

وأضافت: "اتمنى ما بيوم أسأت لأي شخص بالوسط ومثل ما دخلت بكل حب رح أخرج بنفس الطريقة".

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر الحزين وانقسمت التعليقات بين من أيّد قرارها إذا كان يحمل لها الراحة النفسية، وبين من اعتبر قرارها متسرع، في المقابل اتهمها البعض الآخر بأنها تسعى خلف .