فنون ومشاهير
ممثلة تعتزل التمثيل.. والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
04-01-2026
|
23:00
photos
فاجأت الممثلة مينا
نور الدين
متابعيها على
انستغرام
بالإعلان عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة فنية قصيرة لا تتجاوز التسع سنوات.
وشاركت الممثلة
العراقية
متابعيها عبر خاصية الستوربز على إنستغرام بمنشور غامض أعلنت من خلاله اعتزالها الفن وكتبت رسالة عفوية جاء فيها: "
من اليوم
ما رح أكون ضمن مجال الفن، اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني كنت اتمنى أحقق كثير أمور ولكن ما باليد حيلة، أعتقد
قدري
موجود بعيد عن
حلمي
بالفن".
وأضافت: "اتمنى ما بيوم أسأت لأي شخص بالوسط ومثل ما دخلت بكل حب رح أخرج بنفس الطريقة".
تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر الحزين وانقسمت التعليقات بين من أيّد قرارها إذا كان يحمل لها الراحة النفسية، وبين من اعتبر قرارها متسرع، في المقابل اتهمها البعض الآخر بأنها تسعى خلف
الترند
.
