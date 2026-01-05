تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بسبب عطل تقني.. فنان ينجو من حادث جوي أثناء عودته من دبي إلى القاهرة (صورة)
Lebanon 24
05-01-2026
|
02:12
photos
0
تعرّضت الطائرة التي كان على متنها الفنان الشعبي المصري
طارق الشيخ
لعطل فني مفاجئ بعد الإقلاع بوقت قصير من دبي باتجاه
القاهرة
، ما استدعى عودة عاجلة إلى
مطار دبي
ضمن إجراءات السلامة.
ولم تُسجّل أي إصابات أو خسائر، وتم التعامل مع الموقف بسرعة واحترافية من قبل طاقم الطائرة.
وعقب هبوط الطائرة بأمان حرص الشيخ على طمأنة الجمهور، مؤكّدًا أن حالته جيدة وأن ما حدث "عدّى على خير"، مشيدًا بتعامل الطاقم واحترافيتهم، ومعبرًا عن أمنيته في العودة إلى مصر قريبًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
