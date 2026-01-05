بسبب عطل تقني.. فنان ينجو من حادث جوي أثناء عودته من دبي إلى القاهرة (صورة)

تعرّضت الطائرة التي كان على متنها الفنان الشعبي المصري لعطل فني مفاجئ بعد الإقلاع بوقت قصير من دبي باتجاه ، ما استدعى عودة عاجلة إلى ضمن إجراءات السلامة.

ولم تُسجّل أي إصابات أو خسائر، وتم التعامل مع الموقف بسرعة واحترافية من قبل طاقم الطائرة.



وعقب هبوط الطائرة بأمان حرص الشيخ على طمأنة الجمهور، مؤكّدًا أن حالته جيدة وأن ما حدث "عدّى على خير"، مشيدًا بتعامل الطاقم واحترافيتهم، ومعبرًا عن أمنيته في العودة إلى مصر قريبًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.







