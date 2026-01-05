بعد مرور عامين على طلاقهما.. عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما قريبا!

انتشرت خلال الساعات الماضية عن عودة الفنان المصري لطليقته الفنانة المغربية وذلك بعد مرور قرابة العامين على انفصالهما.



وكانت بسمة نشرت مؤخرا صورة تجمعها بتامر وأبناءهما أثناء الاحتفال براس وأظهرت الصورة مدى التناغم بين الطرفين.



بعدها بأيام قليلة نشرت بسمة صورة أخرى تجمعها بتامر واثنين آخرين، وذلك عبر خاصية بموقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة : "أربعة أساطير في صورة واحدة، كم هو جميل".



وأعاد تامر نشر ذلك المنشور عبر حسابه، وعلق قائلاً: "أنا أعرف أسطورة واحدة بسمة، ومافيش غيرها".



وكشف مصدر مقرب من حسني في تصريحات لـ"العربية، أن علاقته ببسمة شهدت حالات من الشد والجذب خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما ظهرت بسمة بأحد البرامج الحوارية وتحدثت عن بعض الأمور الخاصة التي تخص علاقتها بتامر.



وأضاف المصدر أن الأيام الماضية شهدت تحسناً كبيراً في علاقتهما والتي وصلت إلى حد انتهاء الخلافات بشكل كامل، خاصة بعد الأزمة الصحية الكبيرة التي مر بها والتي أظهرت المعدن النفيس لبسمة ، حيث إنها ساندته في محنته ولم تتركه طيلة فترة مرضه وما زالت تلازمه بشكل مستمر، كما أنها وفرت مناخاً جيداً لأبناءهما للتواجد بجوار والدهم.



وتابع المصدر أن هناك عدد من الأصدقاء والأقارب تدخلوا من أجل إقناع تامر وبسمة بالعودة، خاصة أنهما أصبحا معاً في كافة المناسبات العامة والخاصة، واستمع الطرفان لنصائح المقربين ومن المتوقع أن يعلنا عن خبر عودتهما خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تامر من بعض ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.



Advertisement