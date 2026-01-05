تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بعد مرور عامين على طلاقهما.. عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما قريبا!

Lebanon 24
05-01-2026 | 02:37
انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن عودة الفنان المصري تامر حسني لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وذلك بعد مرور قرابة العامين على انفصالهما. 

وكانت بسمة نشرت مؤخرا صورة تجمعها بتامر وأبناءهما أثناء الاحتفال براس السنة الجديدة وأظهرت الصورة مدى التناغم بين الطرفين.

بعدها بأيام قليلة نشرت بسمة صورة أخرى تجمعها بتامر واثنين آخرين، وذلك عبر خاصية ستوري بموقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة : "أربعة أساطير في صورة واحدة، كم هو جميل".

وأعاد تامر نشر ذلك المنشور عبر حسابه، وعلق قائلاً: "أنا أعرف أسطورة واحدة بسمة، ومافيش غيرها".

وكشف مصدر مقرب من حسني في تصريحات لـ"العربية، أن علاقته ببسمة شهدت حالات من الشد والجذب خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما ظهرت بسمة بأحد البرامج الحوارية وتحدثت عن بعض الأمور الخاصة التي تخص علاقتها بتامر.

وأضاف المصدر أن الأيام الماضية شهدت تحسناً كبيراً في علاقتهما والتي وصلت إلى حد انتهاء الخلافات بشكل كامل، خاصة بعد الأزمة الصحية الكبيرة التي مر بها والتي أظهرت المعدن النفيس لبسمة ، حيث إنها ساندته في محنته ولم تتركه طيلة فترة مرضه وما زالت تلازمه بشكل مستمر، كما أنها وفرت مناخاً جيداً لأبناءهما للتواجد بجوار والدهم.

وتابع المصدر أن هناك عدد من الأصدقاء والأقارب تدخلوا من أجل إقناع تامر وبسمة بالعودة، خاصة أنهما أصبحا معاً في كافة المناسبات العامة والخاصة، واستمع الطرفان لنصائح المقربين ومن المتوقع أن يعلنا عن خبر عودتهما خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تامر من بعض ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
هذا آخر ما قالته بسمة بوسيل عن وضع طليقها تامر حسني الصحي
بسمة بوسيل تكشف كواليس طلاقها من تامر حسني.. هذا سبب انفصالهما
على الرغم من طلاقهما.. بسمة بوسيل وتامر حسني يحتفلان معا بالعام الجديد! (صورة)
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
السنة الجديدة

بسمة بوسيل

تامر حسني

بسمة بوسي

المغربي

بسمة بو

المغرب

ستوري

