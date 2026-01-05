تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
فضيحة مدوية.. ممثلة شهيرة تكتشف ان زوجها كان متزوجا عليها من فنانة شابة منذ 7 سنوات (صور)
Lebanon 24
05-01-2026
|
03:30
أعلنت الفنانة
المصرية
الشابة إيمان الزايدي طلاقها من لاعب
الزمالك
ومنتخب مصر السابق
محمد عبد
المنصف، وهو زوج الفنانة لقاء الخميسي.
ونشرت الزايدي عبر حسابها الخاص في "
فيسبوك
" صورة جمعتها بزوج الخميسي، أعلنت من خلالها عن طلاقهما بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وعلّقت الزايدي على صورة جمعتها مع عبد المنصف قائلةً: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أُعلن انفصالي عن زوجي"، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل.
ومع انتشار الخبر التزمت الخميسي الصمت ولم تعلّق على الخبر، فيما علّق عدد من متابعيها وجمهورها على خبر طلاق زوجها من الممثلة المغمورة بما يشكك في إمكانية استمرار زواجها.
يُذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من لقاء الخميسي منذ حوالى 21 عاماً، حيث تزوجا في
تموز
عام 2004، وكانت لقاء قد كشفت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه
لميس الحديدي
، عن قصة تعرّفها إلى عبد المنصف، حيث أكدت أنها رأته في حفل خاص، وكان هناك صديق مشترك بينهما هو الذي عرّفها إليه وتوطّدت العلاقة بينهما، ثم طلب يدها للزواج.
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل يُثير الجدل... رقص وغنّى على الرغم من مرور أيّام على وفاة والدته (فيديو)
Lebanon 24
ممثل يُثير الجدل... رقص وغنّى على الرغم من مرور أيّام على وفاة والدته (فيديو)
05:52 | 2026-01-05
05/01/2026 05:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في قصر قديم في لبنان.. شقيق دانييلا رحمة يطلب يد حبيبته ملكة جمال استراليا السابقة للزواج (فيديو)
Lebanon 24
في قصر قديم في لبنان.. شقيق دانييلا رحمة يطلب يد حبيبته ملكة جمال استراليا السابقة للزواج (فيديو)
04:16 | 2026-01-05
05/01/2026 04:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور عامين على طلاقهما.. عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما قريبا!
Lebanon 24
بعد مرور عامين على طلاقهما.. عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما قريبا!
02:37 | 2026-01-05
05/01/2026 02:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عطل تقني.. فنان ينجو من حادث جوي أثناء عودته من دبي إلى القاهرة (صورة)
Lebanon 24
بسبب عطل تقني.. فنان ينجو من حادث جوي أثناء عودته من دبي إلى القاهرة (صورة)
02:12 | 2026-01-05
05/01/2026 02:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
