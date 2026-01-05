تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فضيحة مدوية.. ممثلة شهيرة تكتشف ان زوجها كان متزوجا عليها من فنانة شابة منذ 7 سنوات (صور)

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1463986-639032057629455550.jpg
Doc-P-1463986-639032057629455550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية الشابة إيمان الزايدي طلاقها من لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، وهو زوج الفنانة لقاء الخميسي.

ونشرت الزايدي عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة جمعتها بزوج الخميسي، أعلنت من خلالها عن طلاقهما بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
وعلّقت الزايدي على صورة جمعتها مع عبد المنصف قائلةً: "بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أُعلن انفصالي عن زوجي"، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل. 

ومع انتشار الخبر التزمت الخميسي الصمت ولم تعلّق على الخبر، فيما علّق عدد من متابعيها وجمهورها على خبر طلاق زوجها من الممثلة المغمورة بما يشكك في إمكانية استمرار زواجها.
 
 
 
 
 
 
يُذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من لقاء الخميسي منذ حوالى 21 عاماً، حيث تزوجا في تموز عام 2004، وكانت لقاء قد كشفت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه لميس الحديدي، عن قصة تعرّفها إلى عبد المنصف، حيث أكدت أنها رأته في حفل خاص، وكان هناك صديق مشترك بينهما هو الذي عرّفها إليه وتوطّدت العلاقة بينهما، ثم طلب يدها للزواج.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها خانها.. فنانة شهيرة دخلت في حالة اكتئاب استمرت 3 سنوات (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

لميس الحديدي

محمد عبد

المصرية

الزمالك

فيسبوك

محمد ع

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05
Lebanon24
05:52 | 2026-01-05
Lebanon24
04:16 | 2026-01-05
Lebanon24
02:37 | 2026-01-05
Lebanon24
02:12 | 2026-01-05
Lebanon24
00:21 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24