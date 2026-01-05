تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
05-01-2026
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بخبر توقيف الدكتورة خلود وزوجها
أمين غباشي
، في
مطار الكويت
، بتهمة غسيل الأموال.
وكان ملف غسيل الأموال فُتِحَ من جديد في
الكويت
، وأبرز المتّهمين فيه هم مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ في البلاد. (Et-بالعربي - ليالينا)
Advertisement
