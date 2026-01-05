بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات

أوقفت الشرطة اليوم الاثنين، الفنان دوغوكان غونغور أحد نجوم مسلسل " "، بتهم تتعلق بتعاطي وتجارة المخدرات.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن حملة توقيف تستهدف المشاهير بتهم تتعلق بالمخدرات، شملت 24 متهمًا، وطالت الممثل الذي لعب دور فاتح في مسلسل "شراب التوت".



ويواجه الموقوفون، تهم "حيازة واستخدام مواد مخدرة أو منشطة"، و"تسهيل استخدام المواد المخدرة"، وتهم أخرى تتعلق بالدعارة. (ارم نيوز)

