فنون ومشاهير
بسبب لحن لشيرين عبد الوهاب.. ملحن أمام القضاء
Lebanon 24
05-01-2026
|
13:11
photos
تنظر المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء 6 كانون الثاني، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في القضية المقامة ضده بتهمة سرقة لحن أغنية "
على بالي
" للفنانة
شيرين
عبدالوهاب، واستخدامه من دون الحصول على إذن من المالكين الشرعيين للحقوق.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي سامح قناوي إلى
النائب العام
، اتهم فيه صاصا باستغلال لحن أغنية "على بالي" دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين المنظمة للملكية الفكرية.
وبحسب البلاغ الرسمي، الذي قدمه قناوي بصفته وكيلاً عن الملحن وائل محمد، فإن صاصا استخدم لحناً مملوكاً لموكله من دون موافقة قانونية، ما دفع الجهات المختصة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
وأشار البلاغ إلى أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته
بيني وبين
نفسي" التي أدتها شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان "لازم أعيش"، وأنه كان قد تنازل لها قانونياً عن حق استغلال اللحن في ذلك العمل.
وأضاف البلاغ أن صاصا أعاد استخدام اللحن ذاته في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، ونشره عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
، محققاً من خلاله أرباحاً مادية، وهو ما شكّل أساس الاتهام في القضية. (العين)
