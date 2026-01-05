جسّدت دور "الآنسة مان".. وفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا

أفاد موقع TMZ بوفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا، التي جسّدت دور "الآنسة مان" في فيلم "Scary Movie".



وقال ابن تركا لـTMZ إنها توفيت في 12 كانون الأول في سان ، فيما أكد الطبيب الشرعي في سان دييغو الوفاة، مشيراً إلى أن سببها لا يزال قيد التحقيق. وأضاف ابنها أنه لم يكن على علم بأي حالة طبية أو مرض قد يكون وراء الوفاة.



وبرزت تركا في عروض كمال الأجسام خلال الثمانينيات قبل أن تحصل على أول دور تمثيلي لها عام 2000 عبر "Scary Movie"، ثم شاركت في أعمال منها "The Drew Carey Show" و"Whose Line is it Anyway?"، كما قيل إنها عملت وكيلة عقارات في .



وظهرت أيضاً في مجلات لياقة بدنية عدة، بينها "Flex" و"MuscleMag International" و"Women's Physique World". وآخر ظهور لها وفق TMZ كان في أيار 2011.

