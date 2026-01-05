تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
جسّدت دور "الآنسة مان".. وفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا
Lebanon 24
05-01-2026
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع TMZ بوفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا، التي جسّدت دور "الآنسة مان" في فيلم "Scary Movie".
وقال ابن تركا لـTMZ إنها توفيت في 12 كانون الأول في سان
دييغو
، فيما أكد الطبيب الشرعي في سان دييغو الوفاة، مشيراً إلى أن سببها لا يزال قيد التحقيق. وأضاف ابنها أنه لم يكن على علم بأي حالة طبية أو مرض قد يكون وراء الوفاة.
وبرزت تركا في عروض كمال الأجسام خلال الثمانينيات قبل أن تحصل على أول دور تمثيلي لها عام 2000 عبر "Scary Movie"، ثم شاركت في أعمال منها "The Drew Carey Show" و"Whose Line is it Anyway?"، كما قيل إنها عملت وكيلة عقارات في
كاليفورنيا
.
وظهرت أيضاً في مجلات لياقة بدنية عدة، بينها "Flex" و"MuscleMag International" و"Women's Physique World". وآخر ظهور لها وفق TMZ كان في أيار 2011.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً
Lebanon 24
"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً
06/01/2026 04:22:10
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن مجرد "حادث".. وفاة غامضة في موقع تصوير مسلسل تركي شهير!
Lebanon 24
لم تكن مجرد "حادث".. وفاة غامضة في موقع تصوير مسلسل تركي شهير!
06/01/2026 04:22:10
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "تعويذة الفوز".. وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم
Lebanon 24
بسبب "تعويذة الفوز".. وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم
06/01/2026 04:22:10
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
06/01/2026 04:22:10
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كاليفورنيا
الشرع
دييغو
بيت أ
كالي
فورن
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)
Lebanon 24
كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)
16:35 | 2026-01-05
05/01/2026 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما
Lebanon 24
بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما
16:20 | 2026-01-05
05/01/2026 04:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
موسيقي يتّهم ممثلة بالمضايقات
Lebanon 24
موسيقي يتّهم ممثلة بالمضايقات
16:13 | 2026-01-05
05/01/2026 04:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لحن لشيرين عبد الوهاب.. ملحن أمام القضاء
Lebanon 24
بسبب لحن لشيرين عبد الوهاب.. ملحن أمام القضاء
13:11 | 2026-01-05
05/01/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير... تدهور حالة فنان عربيّ بشكلٍ كبيرٍ وهذا ما كشفه أحد أصدقائه
Lebanon 24
وضعه خطير... تدهور حالة فنان عربيّ بشكلٍ كبيرٍ وهذا ما كشفه أحد أصدقائه
09:50 | 2026-01-05
05/01/2026 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:35 | 2026-01-05
كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)
16:20 | 2026-01-05
بعد مسيرة فنية غنية وحافلة.. وفاة أحد أبرز وجوه السينما عن 74 عاما
16:13 | 2026-01-05
موسيقي يتّهم ممثلة بالمضايقات
13:11 | 2026-01-05
بسبب لحن لشيرين عبد الوهاب.. ملحن أمام القضاء
09:50 | 2026-01-05
وضعه خطير... تدهور حالة فنان عربيّ بشكلٍ كبيرٍ وهذا ما كشفه أحد أصدقائه
07:48 | 2026-01-05
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24