موسيقي يتّهم ممثلة بالمضايقات

وبحسب وثائق حصلت عليها TMZ، قدّم رادكي طلب أمر الحماية المؤقت يوم الاثنين إلى محكمة لوس أنجلوس ، قائلاً إن فورلان ضايقته عبر التواصل معه مرات عدة على .وزعم رادكي أنه عندما تجاهل رسائلها، توجهت فورلان بسيارتها إلى منزله وجلست في الخارج، ثم تبعته لاحقاً إلى موعده مع الطبيب وانتظرت خارجاً “تحدق به”، وفق ما ورد في الطلب. وطالب رادكي بأن تأمر المحكمة فورلان بالبقاء على مسافة لا تقل عن 100 ياردة منه.وتعود القضية إلى أيار الماضي، حين قالت فورلان إنها وقعت ضحية “احتيال إلكتروني” من شخص انتحل شخصية رادكي، ما تسبب بمشاكل بينها وبين زوجها تومي لي. ونفى رادكي تورطه، وقال إنه تواصل مع .وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت فورلان لإثارة الملف، ملمّحة إلى أن رادكي الحقيقي هو من يقف وراء حسابات وأرقام الهواتف التي قالت إنها استدرجتها إلى علاقة عاطفية. وأضافت TMZ أن الأمور تصاعدت بعدما زُعم أنها تواصلت مع بعض معجبي رادكي القاصرين عبر الإنترنت وشجعتهم على الإبلاغ عن تجارب “غير لائقة” مزعومة مع المغني.وأشار التقرير إلى أن واقعة انتحال الشخصية المزعومة حدثت أثناء انفصال فورلان وتومي لي قبل أن يتصالحا لاحقاً.، قال ممثل فورلان لـTMZ: "نحن على علم بطلب أمر الحماية المقدم. الادعاءات التي تُثار حول السيدة فورلان غير دقيقة"، مضيفاً أن مستشارهم القانوني وجّه “إنذارات بالكف عن المضايقات” في أيار بعد ما اعتبروه نمطاً من “التحرش والتنمر والتصريحات الكاذبة” بحقها، وأن فورلان سترد عبر الإجراءات القانونية، مع أمل حل المسألة “سلميًا”، من دون تعليق إضافي حالياً.