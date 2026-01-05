تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

قمة بيلبورد تتبدّل.. ثلاثة شباب يزيحون نجوم التسعينيات

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:00
A-
A+
د
Doc-P-1464319-639032549248119885.png
Doc-P-1464319-639032549248119885.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت قائمة بيلبورد عربية 100 فنان هذا الأسبوع محطة لافتة، إذ احتل ثلاثة فنانين من جيل الشباب المراتب الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق القوائم، في مؤشر إلى تبدّل واضح في الحضور والتأثير على الساحة الموسيقية العربية.

وحافظ فليبراتشي على الصدارة للأسبوع الثالث توالياً، فيما تقدّم ديستانكت وتووليت إلى المركزين الثاني والثالث. في المقابل، تراجع عمرو دياب من المرتبة الثانية إلى الرابعة، رغم أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر فنان تصدّر القائمة منذ انطلاقها بـ44 أسبوعاً في المركز الأول. وبذلك، تخلو المراتب الثلاثة الأولى لأول مرة من نجوم البوب الذين لمعوا في التسعينيات والعقد الأول من الألفية.

ولا يقتصر التحوّل على القمة فقط. فبمقارنة المراتب العشرة الأولى خلال الأسبوعين الماضيين، يبرز تراجع طفيف لعدد من نجوم الأجيال السابقة، بينهم فضل شاكر وإليسا ونانسي عجرم وتامر عاشور، مقابل تقدّم لافت لنجوم الجيل الجديد، على رأسهم ديستانكت وتووليت، إلى جانب ويجز. الاستثناء الوحيد كان أحمد سعد الذي تقدّم مرتبة واحدة هذا الأسبوع.

وعلى امتداد القائمة، تتضح ملامح الصورة أكثر، إذ سجّل عدد كبير من فناني الجيل زيد تقدماً في المراتب، بينهم الشامي وبيسان إسماعيل ومروان بابلو وأمجد جمعة ولازارو وعصام نجار، ما يفتح الباب للقول إن بدايات 2026 قد تحمل زخماً أكبر للأسماء الشابة.

ومع ذلك، توحي الأرقام بـ"انتقال تدريجي" أكثر من حسم نهائي، إذ لا تزال الغلبة العددية لنجوم الجيل إكس في قائمة بيلبورد عربية 100 فنان: ففي المراتب العشرة الأولى هذا الأسبوع، يحضر 5 من نجوم الجيل إكس مقابل 3 من نجوم الجيل زد، إضافة إلى نجم واحد من جيل الألفية هو فليبراتشي، إلى جانب عمرو دياب من جيل البومرز. (بيلبورد) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عيد الميلاد على طريقة التسعينيات.. "تيك توك" يعيد VHS والأنوار الملوّنة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نانسي عجرم

عمرو دياب

أحمد سعد

فضل شاكر

إسماعيل

الشامي

نانسي

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-05
Lebanon24
16:20 | 2026-01-05
Lebanon24
16:13 | 2026-01-05
Lebanon24
16:06 | 2026-01-05
Lebanon24
13:11 | 2026-01-05
Lebanon24
09:50 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24