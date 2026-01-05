قمة بيلبورد تتبدّل.. ثلاثة شباب يزيحون نجوم التسعينيات

سجّلت قائمة بيلبورد عربية 100 فنان هذا الأسبوع محطة لافتة، إذ احتل ثلاثة فنانين من جيل الشباب المراتب الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق القوائم، في مؤشر إلى تبدّل واضح في الحضور والتأثير على الساحة الموسيقية العربية.



وحافظ فليبراتشي على الصدارة للأسبوع الثالث توالياً، فيما تقدّم ديستانكت وتووليت إلى المركزين الثاني والثالث. في المقابل، تراجع من المرتبة الثانية إلى الرابعة، رغم أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر فنان تصدّر القائمة منذ انطلاقها بـ44 أسبوعاً في المركز الأول. وبذلك، تخلو المراتب الثلاثة الأولى لأول مرة من نجوم البوب الذين لمعوا في التسعينيات والعقد الأول من الألفية.



ولا يقتصر التحوّل على القمة فقط. فبمقارنة المراتب العشرة الأولى خلال الأسبوعين الماضيين، يبرز تراجع طفيف لعدد من نجوم الأجيال السابقة، بينهم وإليسا ونانسي وتامر عاشور، مقابل تقدّم لافت لنجوم الجيل الجديد، على رأسهم ديستانكت وتووليت، إلى جانب ويجز. الاستثناء الوحيد كان الذي تقدّم مرتبة واحدة هذا الأسبوع.



وعلى امتداد القائمة، تتضح ملامح الصورة أكثر، إذ سجّل عدد كبير من فناني الجيل زيد تقدماً في المراتب، بينهم وبيسان ومروان بابلو وأمجد جمعة ولازارو وعصام نجار، ما يفتح الباب للقول إن بدايات 2026 قد تحمل زخماً أكبر للأسماء الشابة.



ومع ذلك، توحي الأرقام بـ"انتقال تدريجي" أكثر من حسم نهائي، إذ لا تزال الغلبة العددية لنجوم الجيل إكس في قائمة بيلبورد عربية 100 فنان: ففي المراتب العشرة الأولى هذا الأسبوع، يحضر 5 من نجوم الجيل إكس مقابل 3 من نجوم الجيل زد، إضافة إلى نجم واحد من جيل الألفية هو فليبراتشي، إلى جانب عمرو من جيل البومرز. (بيلبورد)

