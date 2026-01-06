تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لن يحضر جنازتها.. نجم تركي شهير يتجاهل مرض والدته بسبب خلافات مع زوجته! (صورة)

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:47
عادت خلافات النجم التركي أوزجان دينيز مع عائلته عادت لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي,
 
 
 
 
فقد نشرت مواقع إلكترونية تركية أن والدة أوزجان بطل "عروس إسطنبول " نقلت إلى المستشفي قبل ساعات بسبب تدهور حالتها الصحية مؤخراً بعد إصابتها بمرض السرطان، ولكن فوجىء رواد السوشيال ميديا برد فعل إبنها فور إنتشار الخبر حيث قال "ماذا أفعل الله يشفيها أنا لا أعتبرها أمي وليس لدى أي عائلة غير زوجتي وإبني فقط ".

 أما شقيقته يورا دينيز، فقد وجهت له رسالة قاسية عبر صفحتها الخاصة على موقع الإنستقرام قائلة "انا فخورة بك أخي بينما والدتنا تصارع السرطان داخل المستشفى داخل مستشفى حكومي تجلس أنت على موائد فاخرة بين المشهدين مسافة شاسعة لا تقاس بالمسافات بل بما تبقى من ضمير للأسف ، سلمت " .

وكان أوزجان كشف في تصريحات سابقة أنه في حالة وفاة والدته لن يحضر جنازتها وذلك إثر خلافاتهما الشهيرة في الفترة الماضية بينها وبين زوجته، والتي جعلته يتعرض لأكثر من نوبة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24