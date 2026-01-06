فنان شهير يدعي على مديرة أعماله.. إليكم السبب (صورة)

قام الفنان المصري بتحرير محضر في ضد مديرة أعماله بعد طلبه منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، غير أنها رفضت طلبه ما دفعه لتفويض محاميه لتحرير محضر ضدها في الذي أحال الواقعة الى .

وكان محامي مكي قد توجّه الى مكتب رئيس قطاع في للمباحث، وحرّر محضراً يتضرر فيه من مديرة أعمال موكله، حيث كشف أن الفنان أنذر المدّعى عليها بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما وأنه طلب منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، لكنها رفضت طلبه، فأحال رئيس مباحث العجوزة الواقعة الى العامة للبدء بالتحقيقات.



إلى ذلك، علّقت مديرة أعمال مكي على الأخبار المتداولة بشأن تحريره محضراً ضدها، مؤكدةً أنها لا تعلم شيئاً عن تفاصيل المحضر أو طبيعة المشكلة، وقالت في تصريحات صحافية: "معرفش حاجة عن المحضر ولا عن المشكلة، اسألوا أحمد نفسه في إيه".