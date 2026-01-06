تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان شهير يدعي على مديرة أعماله.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
06-01-2026
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الفنان المصري
أحمد مكي
بتحرير محضر في
قسم شرطة العجوزة
ضد مديرة أعماله بعد طلبه منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، غير أنها رفضت طلبه ما دفعه لتفويض محاميه لتحرير محضر ضدها في
قسم الشرطة
الذي أحال الواقعة الى
النيابة العامة
.
وكان محامي مكي قد توجّه الى مكتب رئيس قطاع
شمال الجيزة
في
الإدارة العامة
للمباحث، وحرّر محضراً يتضرر فيه من مديرة أعمال موكله، حيث كشف أن الفنان أنذر المدّعى عليها بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما وأنه طلب منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، لكنها رفضت طلبه، فأحال رئيس مباحث العجوزة الواقعة الى
النيابة
العامة للبدء بالتحقيقات.
إلى ذلك، علّقت مديرة أعمال مكي على الأخبار المتداولة بشأن تحريره محضراً ضدها، مؤكدةً أنها لا تعلم شيئاً عن تفاصيل المحضر أو طبيعة المشكلة، وقالت في تصريحات صحافية: "معرفش حاجة عن المحضر ولا عن المشكلة، اسألوا أحمد نفسه في إيه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
06/01/2026 13:43:40
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
06/01/2026 13:43:40
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
Lebanon 24
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
06/01/2026 13:43:40
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
06/01/2026 13:43:40
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم شرطة العجوزة
الإدارة العامة
النيابة العامة
شمال الجيزة
قسم الشرطة
أحمد مكي
النيابة
الجيزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
Lebanon 24
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته
Lebanon 24
بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته
05:07 | 2026-01-06
06/01/2026 05:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجها من السباق الرمضاني.. هذا ما قالته سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعد خروجها من السباق الرمضاني.. هذا ما قالته سيرين عبد النور (فيديو)
02:38 | 2026-01-06
06/01/2026 02:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لن يحضر جنازتها.. نجم تركي شهير يتجاهل مرض والدته بسبب خلافات مع زوجته! (صورة)
Lebanon 24
لن يحضر جنازتها.. نجم تركي شهير يتجاهل مرض والدته بسبب خلافات مع زوجته! (صورة)
00:47 | 2026-01-06
06/01/2026 12:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:37 | 2026-01-06
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:00 | 2026-01-06
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
05:07 | 2026-01-06
بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته
02:38 | 2026-01-06
بعد خروجها من السباق الرمضاني.. هذا ما قالته سيرين عبد النور (فيديو)
00:47 | 2026-01-06
لن يحضر جنازتها.. نجم تركي شهير يتجاهل مرض والدته بسبب خلافات مع زوجته! (صورة)
23:00 | 2026-01-05
قمة بيلبورد تتبدّل.. ثلاثة شباب يزيحون نجوم التسعينيات
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 13:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24