Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

فنان شهير يدعي على مديرة أعماله.. إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
06-01-2026 | 04:18
Doc-P-1464475-639032954828454449.jpg
Doc-P-1464475-639032954828454449.jpg photos 0
قام الفنان المصري أحمد مكي بتحرير محضر في قسم شرطة العجوزة ضد مديرة أعماله بعد طلبه منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، غير أنها رفضت طلبه ما دفعه لتفويض محاميه لتحرير محضر ضدها في قسم الشرطة الذي أحال الواقعة الى النيابة العامة.
 
 
 
 
وكان محامي مكي قد توجّه الى مكتب رئيس قطاع شمال الجيزة في الإدارة العامة للمباحث، وحرّر محضراً يتضرر فيه من مديرة أعمال موكله، حيث كشف أن الفنان أنذر المدّعى عليها بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما وأنه طلب منها تسليمه كشفاً عن حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها لديه، لكنها رفضت طلبه، فأحال رئيس مباحث العجوزة الواقعة الى النيابة العامة للبدء بالتحقيقات.

إلى ذلك، علّقت مديرة أعمال مكي على الأخبار المتداولة بشأن تحريره محضراً ضدها، مؤكدةً أنها لا تعلم شيئاً عن تفاصيل المحضر أو طبيعة المشكلة، وقالت في تصريحات صحافية: "معرفش حاجة عن المحضر ولا عن المشكلة، اسألوا أحمد نفسه في إيه".
 
قسم شرطة العجوزة

الإدارة العامة

النيابة العامة

شمال الجيزة

قسم الشرطة

أحمد مكي

النيابة

الجيزة

