تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز

Lebanon 24
06-01-2026 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1464541-639033037682513661.png
Doc-P-1464541-639033037682513661.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت السيّدة سلوى عباس غزاوي، زوجة الاعلامي والسفير السابق للمملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل.

ونعى الدخيل زوجته، كتب عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾...رحم الله فقيدتنا الغالية سلوى عباس غزاوي بواسع رحمته..إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنَّا على فراقكِ يا سلوى لمحزونون،ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها، واجعلها في روضة من رياض الجنة، اللهم عافها وأعف عنها، وأكرم نُزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها اللهم دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، وأعذها من  النار، يا رحيم يا رحمن،بمَنِّكَ وفضلِكَ وكَرَمِكَ، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين..إنَّ لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
 
 
والجدير بالذكر أنّ الراحلة هي ابنة الإعلامي والدبلوماسي الراحل عباس غزاوي، الملقب بـ"أبو الإذاعة السعودية"، أحد أبرز رواد الإعلام في المملكة، والذي أسهم في تأسيس الإذاعة والتلفزيون السعودي، وترك بصمة راسخة في المشهد الإعلامي والدبلوماسي.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون سمية الألفي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدانها شقيقها.. الإعلامية ليال الاختيار تختصر وجع 2025 بكلمات مؤثرة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كان من مؤسسي قناة "الجزيرة".. وفاة إعلامي عربي شهير في لندن (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العربية السعودية

دبلوماسي

الإمارات

السعودية

المملكة

السعود

الغالي

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-06
Lebanon24
07:49 | 2026-01-06
Lebanon24
06:00 | 2026-01-06
Lebanon24
05:07 | 2026-01-06
Lebanon24
04:18 | 2026-01-06
Lebanon24
02:38 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24