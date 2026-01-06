تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
06-01-2026
|
06:37
غيّب الموت السيّدة سلوى عباس غزاوي، زوجة الاعلامي والسفير السابق للمملكة
العربية السعودية
في
الإمارات
تركي
الدخيل.
ونعى الدخيل زوجته، كتب عبر حسابه على منصة "إكس":
"﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾...رحم الله فقيدتنا الغالية سلوى عباس غزاوي بواسع رحمته..إن
العين
لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنَّا على فراقكِ يا سلوى لمحزونون،ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها، واجعلها في روضة من
رياض
الجنة، اللهم عافها وأعف عنها، وأكرم نُزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها اللهم دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، وأعذها من النار، يا رحيم يا
رحمن
،بمَنِّكَ وفضلِكَ وكَرَمِكَ، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين..إنَّ لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى..ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي
العظيم".
والجدير بالذكر أنّ الراحلة هي ابنة الإعلامي والدبلوماسي الراحل عباس غزاوي، الملقب بـ"أبو الإذاعة
السعودية
"، أحد أبرز رواد الإعلام في
المملكة
، والذي أسهم في تأسيس الإذاعة والتلفزيون السعودي، وترك بصمة راسخة في المشهد الإعلامي والدبلوماسي.
