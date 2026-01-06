تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها

ودّع المخرج حماته التي غيّبها الموت، في في منطقة الشيخ .

وحضر مراسم التشييع عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.



وكتب عبر حسابه على " ": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية ، للفقيدة ولعائلتها الصبر والسلوان".