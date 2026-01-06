تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها
Lebanon 24
06-01-2026
|
08:46
ودّع المخرج
خالد دياب
حماته التي غيّبها الموت، في
مسجد الشرطة
في منطقة الشيخ
زايد
.
وحضر مراسم التشييع عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.
وكتب
دياب
عبر حسابه على "
فيسبوك
": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية
مصطفى يوسف
محمد أبو بكر
، للفقيدة
الرحمة
ولعائلتها الصبر والسلوان".
