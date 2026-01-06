شطب أسماء إضافية من قائمة نقابة الفنانين السوريين (صورة)

أعلنت اليوم الثلاثاء، شطب أسماء فنانين جدد من قائمة النقابة.



وشملت عملية الشطب كلا من توفيق اسكندر وريبال ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" .



وتم توقيع القرار من قبل نقيب الفنانين السوريين ، مبررا بـ"خروج الأعضاء عن أهداف النقابة".



يذكر أنه في شهر نيسان 2025، شطبت نقابة الفنانين السورية اسم الممثلة من سجلاتها بسبب إنكارها لجرائم النظام السوري السابق.

