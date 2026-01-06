تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شطب أسماء إضافية من قائمة نقابة الفنانين السوريين (صورة)
Lebanon 24
06-01-2026
|
12:40
أعلنت
نقابة الفنانين السوريين
اليوم الثلاثاء، شطب أسماء فنانين جدد من قائمة النقابة.
وشملت عملية الشطب كلا من توفيق اسكندر وريبال
الهادي
، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"
السورية
.
وتم توقيع القرار من قبل نقيب الفنانين السوريين
مازن الناطور
، مبررا بـ"خروج الأعضاء عن أهداف النقابة".
يذكر أنه في شهر نيسان 2025، شطبت نقابة الفنانين السورية اسم الممثلة
سلاف فواخرجي
من سجلاتها بسبب إنكارها لجرائم النظام السوري السابق.
نقابة الفنانين السوريين
سلاف فواخرجي
مازن الناطور
السورية
الهادي
سورية
