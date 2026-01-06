بعد أيام من البراءة… إلهام الفضالة أمام الكعبة

بعد أيام من صدور حكم ببراءتها، توجهت النجمة الكويتية إلهام الفضالة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، معبرة عن فرحتها وامتنانها لله.
ونشرت الفضالة عبر حسابها على إنستغرام صورة لها أمام الكعبة، ظهرت فيها مرتدية ملابس الإحرام البيضاء على شكل إسدال يغطي الرأس، ومن دون مكياج، مُظهرة إشراقة طبيعية على ملامحها. وأرفقت النجمة الصورة بتعليق قالت فيه: "اللّهم تقبّل منا إنك أنت السميع العليم... يا رب لك الحمد على تمام النعمة وعظيم كرمك ولطفك"، حيث انهالت تعليقات متابعيها التي أشادت بجمالها الطبيعي وأناقتها بالعباءة المحتشمة.
تأتي هذه الزيارة بعد أيام من إصدار محكمة جنايات الكويت حكمًا ببراءتها من تهمة نشر أخبار كاذبة تمس أمن الدولة، وذلك بسبب تسجيل صوتي نُسب إليها.
وفي سياق آخر، تستعد الفضالة للمشاركة في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان "غلط بنات"، الذي تدور أحداثه في الثمانينيات ويعتمد على حبكة مشوقة ودرامية. ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الخليج بينهم جمال الردهان، حصة النبهان، عبد الله بهمن، في الشرقاوي، وشيلاء سبت، وهو من إخراج سائد الهواري وتأليف جميلة جمعة.
