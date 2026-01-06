بعد أيام من البراءة… إلهام الفضالة أمام الكعبة

بعد أيام من صدور حكم ببراءتها، توجهت النجمة إلهام الفضالة إلى لأداء مناسك ، معبرة عن فرحتها وامتنانها لله.

ونشرت الفضالة عبر حسابها على إنستغرام صورة لها أمام الكعبة، ظهرت فيها مرتدية ملابس الإحرام البيضاء على شكل إسدال يغطي الرأس، ومن دون مكياج، مُظهرة إشراقة طبيعية على ملامحها. وأرفقت النجمة الصورة بتعليق قالت فيه: "اللّهم تقبّل منا إنك أنت السميع العليم... يا رب لك الحمد على تمام النعمة وعظيم كرمك ولطفك"، حيث انهالت تعليقات متابعيها التي أشادت بجمالها الطبيعي وأناقتها بالعباءة المحتشمة.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من إصدار محكمة جنايات حكمًا ببراءتها من تهمة نشر كاذبة تمس ، وذلك بسبب تسجيل صوتي نُسب إليها.

وفي سياق آخر، تستعد الفضالة للمشاركة في موسم 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان "غلط بنات"، الذي تدور أحداثه في الثمانينيات ويعتمد على حبكة مشوقة ودرامية. ويشاركها البطولة نخبة من نجوم بينهم جمال الردهان، حصة النبهان، ، في الشرقاوي، وشيلاء سبت، وهو من إخراج سائد الهواري وتأليف جميلة جمعة.