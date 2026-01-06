تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
نيللي كريم تكشف سر نجاح الزواج
Lebanon 24
06-01-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خلال
العرض
الخاص لفيلمها الجديد
"جوازة ولا جنازة"
، المقرر عرضه قريبًا في جميع دور السينما، تحدثت الفنانة
نيللي كريم
عن العوامل التي تجعل الزواج ناجحًا أو فاشلًا، في سياق الفيلم الذي يتناول العلاقات العاطفية وكواليس حفلات الزفاف.
وقدّمت نيللي "روشتة" لنجاح الزواج قالت فيها: "الزواج الناجح هو أن يكون معتمد على الصداقة الحلوة والتفاهم والنصيب في الآخر، والفاشل إنك تتزوجي شخص توكسيك أو مؤذي". وكانت نيللي كريم قد احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة" في أحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة، بحضور فريق العمل ونخبة من الإعلاميين والصحافيين، وسط أجواء احتفالية وترحيب بأبطال الفيلم.
Advertisement
