بالصور... شيماء صبري تعلن خطوبتها

فاجأت المؤثرة في عالم الموضة والجمال، شيماء صبري، متابعيها بإعلان خطوبتها من ، في حفل عائلي بسيط أقيم بالقاهرة، بعد أن أعلنت مؤخراً عن تعافيها الكامل من مرض السرطان.

ونشرت شيماء عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور من حفل الخطوبة، حيث تألقت بفستان ذهبي فاخر بتصميم الكورسيه الضيق من الأعلى وبدون أكمام، مزين بالتطريز الترتر الذهبي واللآلئ الكريستالية، وتنزل منه تنورة واسعة تضفي لمسة ملكية على الإطلالة.

وأكملت شيماء إطلالتها بـ قفازات طويلة من الشبك مطرزة باللون الذهبي بنفس نقشات الفستان، واستعرضت خاتم خطوبتها بطريقة أنيقة، لتظهر في غاية الجمال والرقي.

كما شاركت متابعيها فيديو التحضيرات لحفل الخطوبة، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني على أغنية "The First Time in Forever"، مستعرضة مكياجها الطبيعي والدافئ الذي يبرز الكحل الأسود وأحمر الخدود وأحمر الشفاه ، مع مجوهرات ناعمة تناسب الإطلالة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فرحة شيماء، متغزلين بـ جمال شعرها الذي بدأ ينمو بعد العلاج الكيماوي، وانهالت التهاني والتبريكات متمنين لها حياة سعيدة ومستقبل مشرق.

وكانت شيماء صبري قد أعلنت عن تعافيها التام من مرض السرطان، مشيرة إلى أن رحلة العلاج كانت طويلة وصعبة، وأنها اكتشفت خلالها قيمة الأصدقاء الحقيقيين وقوة الإصرار الداخلية، مؤكدة أن تجربتها مع المرض جعلتها أكثر رغبة في التأثير الإيجابي في الآخرين.