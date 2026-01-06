كيندال جينر سفيرة عالمية لعطور إمبوريو أرماني

أعلنت دار إمبوريو أرماني اختيار عارضة الأزياء العالمية ورائدة الأعمال لتكون سفيرة عالمية جديدة لعطورها، في خطوة تعكس تركيز العلامة على جيل الشباب وروح العصر.

وستتولى كيندال قيادة الحملة الإعلانية لعطر Power of You Eau de Parfum، والتي من المقرر أن تنطلق عالميًا اعتبارًا من شهر شباط المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح ريتشارد بينابل، الرئيس العالمي للعلامة التجارية في Beauty المرخّصة من مجموعة " "، أن اختيار كيندال جاء لكونها "أيقونة عصرية بامتياز"، مشيراً إلى قدرتها الطبيعية على التواصل مع جيل Z والتأثير فيه.