Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:27
ردت نانسي عجرم على شائعات انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن التفاهم بين الأزواج أصبح استثناء يُثير الجدل.

علّقت الفنانة نانسي عجرم على الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن طلاقها من زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم

وقالت نانسي خلال مقابلة مع  أنس بوخش في برنامج ABtalks إنها لا تعلم كيف بدأت هذه الشائعة، مرجحة أن يكون سببها أن الجمهور لم يعتد رؤية زوجين متفاهمين ومتوافقين، مضيفة أن مشهد التفاهم بين الزوجين أصبح نادرًا إلى درجة تجعله يبدو غريبًا للبعض.

وأوضحت أن هذه الندرة تدفع البعض إلى اختلاق سيناريوهات للخلاف، والاعتقاد بوجود أزمات خفية خلف الكواليس، وكأن الاستقرار والتفاهم لم يعودا احتمالًا واردًا في العلاقات الزوجية.

وحرصت  نانسي على توجيه رسالة لبناتها يرونها بعد رحيلها لكي تعطي لهم أمل بالحياة بعد فراقها عنهم، وفي هذه اللحظة تأثرت نانسي وبكت وذلك ردًا على سؤال عن الرسالة التي تريد أن تتركها لهن بعد عمر طويل.

وقالت: "بقلن إن الحياة هتكمل، وإنو لازم يبقوا أقوياء وكلنا رايحين، وميفكروا بشي يحزنن تكون مبسوطةمطرح ما انا.. وأنا وقت موت هخاف علين لأن صعوبة الاشتياق صعبة".

وأضافت: "بخاف من الموت لأني  متعلقه كتير بالأشياء اللي حواليا". 


