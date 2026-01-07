بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان

بعد زواج دام 19 عاماً، انفصلت الممثلة والمغني بشكلٍ رسميّ، بعد جلسة استماع عقدت في .



وأصدرت القاضية ستيفاني ج. حكمها بفسخ الزواج، وأشارت إلى أن تسويات الزوجين المتعلقة بتقسيم الأصول وحضانة الأطفال كافية، وأن "الخلافات الجوهرية بين الطرفين تجعل استمرار الزواج غير عملي ومستحيل". (ارم نيوز)

Advertisement