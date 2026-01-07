تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد تعرّضها لحادث سير مروّع... مذيعة وفنانة بارزة تفقد قدرتها على المشي

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:12
كشف مصدر مقرب من المذيعة والفنانة المصرية نجوى ابراهيم، أنها عادت مؤخراً من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج شاقة إثر تعرضها لحادث سير مروّع هناك في حزيران الماضي، أسفر عن كسور وإصابات بالغة تطلبت جراحات دقيقة.

وأعلن أنّه رغم استقرار حالتها، وجهها فريق طبي بضرورة الالتزام بجلسات علاج طبيعي مكثفة لاستعادة توازنها.
 
وخلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي على العمود الفقري والركبتين في القاهرة، تعرضت إلى إصابة بالغة في ركبتها، ما تسبب في انتكاسة مفاجئة أفقدتها القدرة على السير، لتجد نفسها مضطرة لاستخدام "العصا" المخصصة للمصابين للتنقل داخل منزلها.
 
وأكد المصدر أن الفنانة الكبيرة بصدد إجراء أشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة المُقبلة للوقوف على مدى الضرر الذي أصاب الركبة، وتحديد خطة علاجية جديدة. (العربية)
 
 
 
