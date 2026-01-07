تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّضها لحادث سير مروّع... مذيعة وفنانة بارزة تفقد قدرتها على المشي
Lebanon 24
07-01-2026
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر مقرب من المذيعة والفنانة
المصرية
نجوى
ابراهيم
، أنها عادت مؤخراً من
الولايات المتحدة
بعد رحلة علاج شاقة إثر تعرضها لحادث سير مروّع هناك في حزيران الماضي، أسفر عن كسور وإصابات بالغة تطلبت جراحات دقيقة.
وأعلن أنّه رغم استقرار حالتها، وجهها فريق طبي بضرورة الالتزام بجلسات علاج طبيعي مكثفة لاستعادة توازنها.
وخلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي على العمود الفقري والركبتين في
القاهرة
، تعرضت إلى إصابة بالغة في ركبتها، ما تسبب في انتكاسة مفاجئة أفقدتها القدرة على السير، لتجد نفسها مضطرة لاستخدام "العصا" المخصصة للمصابين للتنقل داخل منزلها.
وأكد المصدر أن الفنانة الكبيرة بصدد إجراء أشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة المُقبلة للوقوف على مدى الضرر الذي أصاب الركبة، وتحديد خطة
علاجية
جديدة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في حادث سير مروّع... مصر تفقد عالمة بارزة
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... مصر تفقد عالمة بارزة
07/01/2026 15:28:34
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروع.. هذا ما كشفه شقيق الفنان أحمد سعد عن وضعه
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروع.. هذا ما كشفه شقيق الفنان أحمد سعد عن وضعه
07/01/2026 15:28:34
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
07/01/2026 15:28:34
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
07/01/2026 15:28:34
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
القاهرة
ابراهيم
المصرية
علاجية
التزام
مصرية
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة تطال ممثلتين شابتين... هذا ما أثبتته فحوصات تعاطي المخدرات
Lebanon 24
فضيحة تطال ممثلتين شابتين... هذا ما أثبتته فحوصات تعاطي المخدرات
08:19 | 2026-01-07
07/01/2026 08:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
05:15 | 2026-01-07
07/01/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد نجم سوري شهير ينضم إلى "كذبة سودا".. وهكذا كانت ردة فعل سيرين عبد النور
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد نجم سوري شهير ينضم إلى "كذبة سودا".. وهكذا كانت ردة فعل سيرين عبد النور
04:11 | 2026-01-07
07/01/2026 04:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:19 | 2026-01-07
فضيحة تطال ممثلتين شابتين... هذا ما أثبتته فحوصات تعاطي المخدرات
06:51 | 2026-01-07
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
05:15 | 2026-01-07
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
04:49 | 2026-01-07
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:11 | 2026-01-07
بعد محمد الأحمد نجم سوري شهير ينضم إلى "كذبة سودا".. وهكذا كانت ردة فعل سيرين عبد النور
02:24 | 2026-01-07
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24