فضيحة تطال ممثلتين شابتين... هذا ما أثبتته فحوصات تعاطي المخدرات

خضعت الممثلتان التركيتان إيزغي وميليسا دونغيل، لفحوصات تعاطي المخدرات، وأتت النتائج إيجابيّة.

ومن المقرر أن تواجه الممثلتين تهما تتعلق بشراء وتعاطي المخدرات التي يعاقب عليها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بجانب عقوبات سجن إضافية في حال وقوع المخالفة على مقربة من الأماكن العامة المفتوحة والعامة، أو المنشآت التعليمية والرياضية، أو المستشفيات، أو المدارس، أو أماكن العبادة. (ارم نيوز)