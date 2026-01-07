تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-6
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
فضيحة تطال ممثلتين شابتين... هذا ما أثبتته فحوصات تعاطي المخدرات
Lebanon 24
07-01-2026
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
خضعت الممثلتان التركيتان إيزغي
أيوب
أوغلو
وميليسا دونغيل، لفحوصات تعاطي المخدرات، وأتت النتائج إيجابيّة.
ومن المقرر أن تواجه الممثلتين تهما تتعلق بشراء وتعاطي المخدرات التي يعاقب عليها
القانون التركي
بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بجانب عقوبات سجن إضافية في حال وقوع المخالفة على مقربة من الأماكن العامة المفتوحة والعامة، أو المنشآت التعليمية والرياضية، أو المستشفيات، أو المدارس، أو أماكن العبادة. (ارم نيوز)
