فنون ومشاهير
فرنسا ودّعت بريجيت باردو... وزوجها يكشف كيف تُوفيت عن 91 عاماً
Lebanon 24
07-01-2026
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيمت مراسم جنازة أيقونة السينما الفرنسيّة
بريجيت باردو
، في
كنيسة
"نوتردام دو لاسومبسيون"، بحضورٍ عدد من الشخصيات البارزة، بينهم زعيمة اليمين المتطرف
مارين لوبان
.
وصممت المراسم لتعكس حبّ باردو للحيوانات ومعتقداتها السياسية اليمينية المتطرفة.
وكشف برنارد دورمال زوج باردو أنّها توفيت عن 91 عاماً بعد معاناتها مع مرض السرطان، وأوضح أنّ زوجته كانت خضعت لعمليتين جراحيتين لعلاج السرطان قبل أن تستسلم للمرض في كانون الأول الماضي.
وأضاف أنها تحملت الإجراءين الطبيين بشكل جيد وكانت صبورة، لكن المرض انتصر في النهاية.
وروى دورمال اللحظات الأخيرة مع زوجته قائلاً إنها كانت الأكثر تأثيراً في حياته معها، وذكر أن كلماتها الأخيرة كانت مداعبة طريفة حيث قلدت صوت إطلاق النار قائلة: "بيو بيو"، وأنه كان نصف نائم عندما استيقظ ليكتشف أنها توقفت عن التنفس. (الامارات 24)
تابع
