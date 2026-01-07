تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
لأول مرة… رامي عياش يتحدث عن "أبشع مقابلة عملها في حياته" (فيديو)
Lebanon 24
07-01-2026
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان
رامي عياش
عن كواليس لقائه بالمطربة
شيرين عبد الوهاب
، واصفًا إياها بأنها كانت "أبشع تجربة" في مسيرته الفنية.
وقال
عياش
خلال ظهوره ضيفًا في برنامج "المسار" مع الإعلامي
رودولف هلال
: "أبشع مقابلة عملها في حياته، ولو في شيء بحب أشيله من حياتي هو هيدا اليوم".
وأوضح أن أجواء الحلقة كانت مشحونة بالتوتر والارتباك، ولم تشهد أي حوار حقيقي أو إعداد مهني يليق باسم فنان كبير.
كما كشف أن فريق العمل قضى نحو نصف ساعة في حالة من الانتظار والحيرة، مضيفًا: "قعدنا نص ساعة ناطرين ومش عارفين شو نعمل".
وأشار إلى أن
شيرين
كانت تدخل الاستوديو ثم تغادره وتعود، في حين بقي هو جالسًا أمام الكاميرات من دون أي تواصل فعلي أو إدارة واضحة للموقف.
