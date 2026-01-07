لأول مرة… رامي عياش يتحدث عن "أبشع مقابلة عملها في حياته" (فيديو)

وقال خلال ظهوره ضيفًا في برنامج "المسار" مع الإعلامي : "أبشع مقابلة عملها في حياته، ولو في شيء بحب أشيله من حياتي هو هيدا اليوم".وأوضح أن أجواء الحلقة كانت مشحونة بالتوتر والارتباك، ولم تشهد أي حوار حقيقي أو إعداد مهني يليق باسم فنان كبير.كما كشف أن فريق العمل قضى نحو نصف ساعة في حالة من الانتظار والحيرة، مضيفًا: "قعدنا نص ساعة ناطرين ومش عارفين شو نعمل".وأشار إلى أن كانت تدخل الاستوديو ثم تغادره وتعود، في حين بقي هو جالسًا أمام الكاميرات من دون أي تواصل فعلي أو إدارة واضحة للموقف.