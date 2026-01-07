ممثل يعلن وفاة والدته ويحدد موعد الجنازة (صورة)

ونشر وائل علي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلاً: "مع السلامة ، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة بمسجد الرحيم بصلاح سالم".وائل علي، من مواليد 30 نيسان 1975، عرف بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: "اللص الذي أحبه" (1997)، "هوانم " (1997)، " " (2000)، "آن الأوان" (2006)، و"اسم مؤقت" (2013).كما شارك في عدد من المسرحيات منها: "الليبرو" (2002)، "مراتي زعيمة عصابة" (2008)، و"مرسي عاوز كرسي" (2008).