تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل يعلن وفاة والدته ويحدد موعد الجنازة (صورة)
Lebanon 24
07-01-2026
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الممثل
وائل علي
، مساء اليوم الأربعاء، وفاة والدته وتحديد موعد الجنازة.
ونشر وائل علي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلاً: "مع السلامة
يا أمي
، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة
المغرب
بمسجد
الرحمن
الرحيم بصلاح سالم".
وائل علي، من مواليد 30 نيسان 1975، عرف بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: "اللص الذي أحبه" (1997)، "هوانم
جاردن سيتي
" (1997)، "
زيزينيا
" (2000)، "آن الأوان" (2006)، و"اسم مؤقت" (2013).
كما شارك في عدد من المسرحيات منها: "الليبرو" (2002)، "مراتي زعيمة عصابة" (2008)، و"مرسي عاوز كرسي" (2008).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل معروف يغيب عن جنازة والدته.. ما السبب؟
Lebanon 24
ممثل معروف يغيب عن جنازة والدته.. ما السبب؟
08/01/2026 00:43:13
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل يُثير الجدل... رقص وغنّى على الرغم من مرور أيّام على وفاة والدته (فيديو)
Lebanon 24
ممثل يُثير الجدل... رقص وغنّى على الرغم من مرور أيّام على وفاة والدته (فيديو)
08/01/2026 00:43:13
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
08/01/2026 00:43:13
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
08/01/2026 00:43:13
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسجد الرحمن الرحيم
مسجد الرحمن
رحمن الرحيم
جاردن سيتي
صلاح سالم
وائل علي
زيزينيا
الرحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
"عطاء".. صبري بسطاوي يكرّم والدته في معرض فني (صور)
Lebanon 24
"عطاء".. صبري بسطاوي يكرّم والدته في معرض فني (صور)
17:13 | 2026-01-07
07/01/2026 05:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... اليسا الى السعودية
Lebanon 24
بالصورة... اليسا الى السعودية
16:22 | 2026-01-07
07/01/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد محاكمة فضل شاكر
Lebanon 24
هذا جديد محاكمة فضل شاكر
14:08 | 2026-01-07
07/01/2026 02:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسافر وحدي ملكًا"… عمل سيمفوني ضخم برعاية رئيس الجمهورية
Lebanon 24
"أسافر وحدي ملكًا"… عمل سيمفوني ضخم برعاية رئيس الجمهورية
13:11 | 2026-01-07
07/01/2026 01:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة… رامي عياش يتحدث عن "أبشع مقابلة عملها في حياته" (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة… رامي عياش يتحدث عن "أبشع مقابلة عملها في حياته" (فيديو)
12:33 | 2026-01-07
07/01/2026 12:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:13 | 2026-01-07
"عطاء".. صبري بسطاوي يكرّم والدته في معرض فني (صور)
16:22 | 2026-01-07
بالصورة... اليسا الى السعودية
14:08 | 2026-01-07
هذا جديد محاكمة فضل شاكر
13:11 | 2026-01-07
"أسافر وحدي ملكًا"… عمل سيمفوني ضخم برعاية رئيس الجمهورية
12:33 | 2026-01-07
لأول مرة… رامي عياش يتحدث عن "أبشع مقابلة عملها في حياته" (فيديو)
10:20 | 2026-01-07
يمرّ بأزمة ماليّة... ممثل أميركيّ مُهدّد بالطرد من منزله بسبب عدم سداد الإيجار
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24