Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

"عطاء".. صبري بسطاوي يكرّم والدته في معرض فني (صور)

Lebanon 24
07-01-2026 | 17:13
أطلق الفنان المصري محمد صبري بسطاوي على معرضه الجديد اسم والدته، السيدة "عطاء"، والذي يُقام حالياً في جاليري "الفن" بحي الزمالك في القاهرة.

ويضم المعرض 45 لوحة بين الرسم والتصوير، و16 منحوتة، تركز جميعها على مفهوم "العطاء" وعلاقات الحب والدفء باعتبارها جوهر الحياة، مستوحاة بشكل خاص من نموذج الأم التي تتسم بالكبرياء والشموخ بين أبنائها وأحفادها.

تركز الأعمال على صورة الأنثى كمصدر للغناء والموسيقى والبهجة والحنان، إضافة إلى دورها كحكم ومرجعية بين المتخاصمين عند وقوع النزاعات.

ويستمد الفنان إلهامه من نشأته في قرية بسيطة تفتقر إلى وسائل الترفيه الحديثة وتعاني من انقطاعات كهربائية متكررة، ما جعله مرتبطاً بالطبيعة والأشجار والطيور والحيوانات.

وتتجلى فلسفته الفنية في مفهوم "وحدة الوجود"، الذي يؤكد أن الحياة لا تستمر إلا من خلال التناغم والانسجام بين مختلف الكائنات، في منظومة قائمة على العطاء المتبادل.

يتميز المعرض بتنوع خاماته، حيث تتصدر اللوحات الزيتية بما تحمله من فخامة وقوة تأثير، فيما تتوزع المنحوتات بين الجرانيت الأسود والبرونز. (آرم نيوز) 


 

المصري محمد

حي الزمالك

القاهرة

الزمالك

محمد ص

العطا

أم ال

