بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية.. خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب

بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية، يبدو ان الفنانة تستعد لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كشف الموزع الموسيقي توما أن العمل على ألبوم متوقف حالياً، على أن تُستأنف الجلسات الفنية عقب انتهاء موسم تمهيداً لاستكمال التحضيرات النهائية للعمل.



وكانت شيرين قد بدأت بالفعل التحضير لألبوم غنائي جديد يُنتظر طرحه في الموسم الشتوي، بالتعاون مع عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن ، والموزع توما، والملحنين مدين وأحمد إبراهيم، في عودة يُتوقع أن تحمل ملامح فنية مختلفة.







Advertisement