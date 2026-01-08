بعد نشره رسالة غامضة.. نقل فنان إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
08-01-2026 | 03:08
نقل مطرب المهرجانات المصري عنبة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونشر مدير أعماله صورة له وهو يرقد على سرير المستشفى عبر حسابه على إنستغرام، معلقًا: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي ومنشوفش فيك حاجة وحشة".
 
 
 
 
وكان عنبة قد شارك متابعيه سابقًا رسالة غامضة أكد فيها أنه لا يحمل غيرة أو حقدًا على أحد، وأن اهتمامه منصب فقط على تقديم أعماله الفنية، قائلاً عبر ستوري إنستجرام: "الله شاهد أني عمري ما غيرت من بني آدم أو حقدت على شخص.. أنا إنسان عفوي وحقيقي".






مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لوعكة صحية أقلقت الجمهور.. الفنان الشهير يُغادر المستشفى (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة.. وهكذا نعاه زملاؤه (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يُعاني من مشكلات في القلب.. نقل فنان شهير إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24

