بعد نشره رسالة غامضة.. نقل فنان إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية (صورة)

نقل مطرب المهرجانات المصري عنبة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.



ونشر مدير أعماله صورة له وهو يرقد على سرير المستشفى عبر حسابه على إنستغرام، معلقًا: "ربنا يقومك بالسلامة ومنشوفش فيك حاجة وحشة".

وكان عنبة قد شارك متابعيه سابقًا رسالة غامضة أكد فيها أنه لا يحمل غيرة أو حقدًا على أحد، وأن اهتمامه منصب فقط على تقديم أعماله الفنية، قائلاً عبر إنستجرام: "الله شاهد أني عمري ما غيرت من أو حقدت على شخص.. أنا إنسان عفوي وحقيقي".











