فنون ومشاهير
بعد نشره رسالة غامضة.. نقل فنان إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
08-01-2026
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل مطرب المهرجانات المصري عنبة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.
ونشر مدير أعماله صورة له وهو يرقد على سرير المستشفى عبر حسابه على إنستغرام، معلقًا: "ربنا يقومك بالسلامة
يا حبيبي
ومنشوفش فيك حاجة وحشة".
وكان عنبة قد شارك متابعيه سابقًا رسالة غامضة أكد فيها أنه لا يحمل غيرة أو حقدًا على أحد، وأن اهتمامه منصب فقط على تقديم أعماله الفنية، قائلاً عبر
ستوري
إنستجرام: "الله شاهد أني عمري ما غيرت من
بني آدم
أو حقدت على شخص.. أنا إنسان عفوي وحقيقي".
