Najib Mikati
فنون ومشاهير

بعد تعافيها جزئيًا من حادث السير.. إعلامية وفنانة تتعرّض لانتكاسة صحية جديدة

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:04
تعرضت الإعلامية والفنانة المصرية نجوى إبراهيم لانتكاسة صحية جديدة أثناء جلسات العلاج الطبيعي، بعد أن كانت قد تعافت جزئيًا من الإصابات التي لحقت بها جراء الحادث الذي وقع لها في الولايات المتحدة.

وكشف مصدر مقرب من نجوى إبراهيم أن الفنانة المعروفة بلقب "ماما نجوى"، أصيبت بالرباط الصليبي أثناء إحدى جلسات العلاج الطبيعي التي ركزت على العمود الفقري وركبتيها، ما اضطرها لاستخدام عصا للمشي مؤقتًا.


وأضاف المصدر أن الإعلامية بدأت برنامجًا مكثفًا للعلاج الطبيعي فور عودتها من أميركا، في محاولة لاستعادة توازنها وقدرتها على الحركة بصورة طبيعية. ومن المقرر أن تخضع خلال الأيام المقبلة لسلسلة فحوصات وصور أشعة لتقييم حجم الإصابة الجديدة ووضع خطة علاجية بديلة. 

وطمأنت نجوى إبراهيم جمهورها سابقًا بشأن حالتها الصحية، مشيرة إلى أن التعافي يسير بشكل جيد مقارنة بما كانت عليه بعد الحادث.


وأوضحت أن الحادث وقع خلال عطلتها السنوية في الولايات المتحدة، حين اصطدمت سيارتها بمركبة أخرى، ما تسبب لها بكسر وجروح متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها.


وأفادت بأنها خضعت فور الحادث لجراحة دقيقة وعاجلة في الولايات المتحدة، وتمكن الفريق الطبي من إجرائها بنجاح، قبل أن تبدأ مرحلة التعافي التي تواصلها حاليًا في مصر.


ولا تزال الفنانة تحت متابعة طبية دقيقة، وسط أمل جمهورها في أن تستعيد صحتها وقدرتها على الحركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. (آرم نيوز) 
الولايات المتحدة

نجوى إبراهيم

ماما نجوى

المصرية

الصليب

علاجية

صليبي

مصرية

