بعد تعافيها جزئيًا من حادث السير.. إعلامية وفنانة تتعرّض لانتكاسة صحية جديدة

تعرضت الإعلامية والفنانة لانتكاسة صحية جديدة أثناء جلسات العلاج الطبيعي، بعد أن كانت قد تعافت جزئيًا من الإصابات التي لحقت بها جراء الحادث الذي وقع لها في .



وكشف مصدر مقرب من إبراهيم أن الفنانة المعروفة بلقب " "، أصيبت بالرباط الصليبي أثناء إحدى جلسات العلاج الطبيعي التي ركزت على العمود الفقري وركبتيها، ما اضطرها لاستخدام عصا للمشي مؤقتًا.





وأضاف المصدر أن الإعلامية بدأت برنامجًا مكثفًا للعلاج الطبيعي فور عودتها من أميركا، في محاولة لاستعادة توازنها وقدرتها على الحركة بصورة طبيعية. ومن المقرر أن تخضع خلال الأيام المقبلة لسلسلة فحوصات وصور أشعة لتقييم حجم الإصابة الجديدة ووضع خطة بديلة.



وطمأنت نجوى إبراهيم جمهورها سابقًا بشأن حالتها الصحية، مشيرة إلى أن التعافي يسير بشكل جيد مقارنة بما كانت عليه بعد الحادث.





وأوضحت أن الحادث وقع خلال عطلتها السنوية في الولايات المتحدة، حين اصطدمت سيارتها بمركبة أخرى، ما تسبب لها بكسر وجروح متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها.





وأفادت بأنها خضعت فور الحادث لجراحة دقيقة وعاجلة في الولايات المتحدة، وتمكن الفريق الطبي من إجرائها بنجاح، قبل أن تبدأ مرحلة التعافي التي تواصلها حاليًا في مصر.





ولا تزال الفنانة تحت متابعة طبية دقيقة، وسط أمل جمهورها في أن تستعيد صحتها وقدرتها على الحركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. (آرم نيوز)

